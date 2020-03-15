Muhammed Elneny: "Gurur duyuyorum"

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Elneny, "Elhamdülillah, iyi performans gösterdim. Takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Herkes elinden geleni yaptı" dedi.

Elneny sözlerini, "Beraberlik bu performans sonrasında kötü sonuç değil. Kişisel performansımdan da memnunum, pas yüzdemin yüksek olması da memnun ediyor" ifadeleriyle tamamladı.





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