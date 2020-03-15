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GeriFutbol Muhammed Elneny: "Gurur duyuyorum"
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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2020 - 21:21,Son Güncelleme:/

Muhammed Elneny: "Gurur duyuyorum"

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Muhammed Elneny: "Gurur duyuyorum"
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Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Muhammed Elneny, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Elneny, "Elhamdülillah, iyi performans gösterdim. Takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Herkes elinden geleni yaptı" dedi.

Elneny sözlerini, "Beraberlik bu performans sonrasında kötü sonuç değil. Kişisel performansımdan da memnunum, pas yüzdemin yüksek olması da memnun ediyor" ifadeleriyle tamamladı.

Muhammed Elneny: Gurur duyuyorum

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