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GeriDiğer Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon Leon Spinks yaşamını yitirdi!
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Kaynak: AA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 07.02.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon Leon Spinks yaşamını yitirdi!

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Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon Leon Spinks yaşamını yitirdi!
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Eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Spinks'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Spinks, Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı.

Muhammed Aliyi yenen eski şampiyon Leon Spinks yaşamını yitirdi

ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu.

Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.

Muhammed Aliyi yenen eski şampiyon Leon Spinks yaşamını yitirdi

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