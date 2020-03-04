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Haber Giriş: 04.03.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Muğlaspor'dan anlamlı hareket 8 Mart...

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Muğlaspor'dan anlamlı hareket 8 Mart...
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Muğlaspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Nevşehir Spor Gençlik takımını konuk edecek. Muğlapor Kulüp Başkanı Erol Kapiz: "8 Mart'ta şeref tribününün olduğu yeri kadınlar için ayrıldık" açıklamasını yaptı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'un Kulüp Başkanı Erol Kapiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanacak Nevşehir Spor Gençlik maçında şeref tribününü kadınlar için ayırdıklarını açıkladı.

Kapiz, "8 Mart'ta şeref tribününün olduğu yeri kadınlara ayırdık. Ben Muğla'daki tüm kadınları bu hafta evimizde oynayacağımız Nevşehir Spor Gençlik maçına davet ediyorum. Bu tribün sizin. 8 Mart'ta protokol dahil hiçbir erkek arkadaşımız orada oturmayacak" dedi.

Muğlaspor'un Nevşehir Spor Gençlik maçı 8 Mart Pazar Günü saat 14:30'da Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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