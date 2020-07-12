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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

Muğlaspor pusuya yatacak

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Muğlaspor pusuya yatacak
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta bir üst lig hedefiyle yer alan Muğlaspor'da gözler 20-28 Temmuz'da Antalya'da oynanacak Play-Off maçlarına çevrildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen aradan önce grupta 5'inci sıradayken Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi tescil etmesi üzerine Play-Off oynama hakkı kazanan yeşil-beyazlılar, 17 Temmuz'da final maçlarının oynanacağı Antalya'da kampa girecek.

Play-Off yarı finalde Somaspor'la kozlarını paylaşacak Muğlaspor'un başkanı Erol Kapiz, "2. Lig'e giden yolda tüm Muğla'yı tek yürek olmaya davet ediyorum. Herkesten maddi manevi destek bekliyoruz" diye konuştu.

Muğlaspor pusuya yatacak

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