MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMuğlaspor amatör kümeye düştü
GeriFutbol Muğlaspor amatör kümeye düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Muğlaspor amatör kümeye düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muğlaspor amatör kümeye düştü

Misli.com 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Muğlaspor, deplasmanda Siirt Özel İdaresispor’a 2-1 yenilince kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirip amatör kümeye geriledi.

Grupta 19 puanla dipten kurtulamayan Muğlaspor’un, Silivrispor’un Kozanspor’u 2-1 yenip 32 puanla düşme barajının bir basamak üzerine çıkmasıyla son 4 maçta kurtuluş şansı kalmadı.

2016 yılındaki Play-Off mücadelesinde penaltı atışlarında Sultangazispor’u 8-7 mağlup ederek 3’üncü Lig’e dönen yeşil-beyazlıların tekrar amatör kümeye düşmesi taraftarlarını üzüntüye boğdu.

 

Muğlaspor amatör kümeye düştü

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi