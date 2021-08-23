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GeriFutbol Muğdat Çelik'in yeni adresi Denizlispor! İmzayı attı
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 22:33 | Son Güncelleme:

Muğdat Çelik'in yeni adresi Denizlispor! İmzayı attı

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Muğdat Çelik'in yeni adresi Denizlispor! İmzayı attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kayserispor'dan Muğdat Çelik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor son olarak Kayserispor’da forma giyen Muğdat Çelik’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, anlaşmaya vardığı Muğdat Çelik için Haluk Ulusoy Tesisleri’nde imza töreni düzenledi.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz’un da yer aldığı törende 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Denizlispor, yaptığı paylaşımda  "Muğdat Çelik’e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Muğdat Çelikin yeni adresi Denizlispor İmzayı attı

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