Muğdat Çelik'in yeni adresi Denizlispor! İmzayı attı
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kayserispor'dan Muğdat Çelik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Denizlispor son olarak Kayserispor’da forma giyen Muğdat Çelik’i 2 yıllığına kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, anlaşmaya vardığı Muğdat Çelik için Haluk Ulusoy Tesisleri’nde imza töreni düzenledi.
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz’un da yer aldığı törende 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Denizlispor, yaptığı paylaşımda "Muğdat Çelik’e hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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