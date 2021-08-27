Mucizenin hayalini bile kurmamış bir takım

Efkan BUCAK - Rıza Çalımbay karşılaşma öncesi eksiklerden, özellikle stoper mevkiindeki sıkıntılardan bahsetti ki haklıydı. Nitekim bu mevkideki önemli eksiklerin ceremesini iki maçta da fazlasıyla çektiler. Ancak salt eksikler dünkü skorun ve futbolun mazereti olamaz.

Futbolu dünya üzerinde popüler yapan şey sürprizlere açık bir spor olması. Bir basketbol, bir voleybol öyle değil. Oralarda mütevazı takımların döngüyü kırması çok zor. Futbolda ise özellikle elemeli maçlarda her şey mümkün. Gününde olan takım alıp başını gidebiliyor. Ancak rakibine göre daha mütevazı bir kadroya sahip Sivasspor böyle bir ihtimale inanmış gibi bir görüntü vermedi hiç.

Tamam Kopenhang’da kazanmak zor ancak sahaya çıkan 11 Sivaslı, sonradan girenler, belki de Rıza Hoca bir mucizeye imza atacaklarının hayalini bile kurmamış gibiydiler. Daha kaliteli bir kadroya sahip olan Kopenhag 90 dakika boyunca diri, ısıran, galibiyeti isteyen taraftı ve haklı bir galibiyet aldı.

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