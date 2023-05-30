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Mucize takım Heidenheim! 49 bin kişilik kasaba takımı tarih yazarak Bundesliga'ya yükseldi

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#Futbol#Bundesliga#Heidenheim
Mucize takım Heidenheim 49 bin kişilik kasaba takımı tarih yazarak Bundesligaya yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

49 bin kişilik Heidenheim kasabasının temsilcisi gelecek sezon Bundesliga’da yer alacak. 100 yılı aşkın tarihinin büyük bölümünü amatör liglerde geçiren, 20 milyon Euro ile 18 takımlı 2. Lig’de kadro değeri sıralamasında ancak 9. olan kırmızı mavili ekip tarih yazdı. 2-0 geriye düştüğü Regensburg deplasmanında 90+3 ve 90+9’da attığı gollerle zafere uzanan Heidenheim, şampiyon olarak Bundesliga’ya çıktı.

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Alman 2. Ligi’nde hafta sonu bir mucizeye imza atıldı... Haftaya ikinci sırada giren 1. FC Heidenheim, galip gelmesi gerektiği ancak 90+3’e 2-1 yenik girdiği Jahn Regensburg deplasmanında destansı bir galibiyet aldı... 51 ve 56’da yediği gollerle 2-0 geriye düşen mavi kırmızılılar 58’de bir gol buldu ancak 90. dakika itibarıyla Bundesliga’ya çıkan takım Hamburg’du.

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27 BRANŞTA FAALİYETLERİ VAR

Hamburg kendi maçını 1-0 kazandıktan sonra bir futbol mucizesi gerçekleşti. Heidenheim önce 90+3’te penaltıdan skoru 2-2 yaptı, 90+9’da Kleindienst’in golüyle maçı 3-2 kazanarak tarihinde ilk kez -hem de şampiyon olarak-Bundesliga’ya yükseldi. 49 bin nüfuslu Heidenheim kasabasının 27 spor branşında faaliyet gösteren bir spor kulübünün futbol branşı olan 1.FC Heindenheim, çoğunlukla amatör liglerde yer aldı.

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DARMSTADT DA BUNDESLİGA’DA

Tüm kasabasının nüfusu Borussia Dortmund’un stadı olan 81 bin kişilik Signal İduna Park’u doldurmaya yetmeyen Heindeheim maçlarını 15 bin kişilik Voith-Arena’da oynuyor. Kadrosunda sadece 3 yabancı oyuncu bulunan Heindenheim’ın kadro değeri 20 milyon Euro ve bu alanda 2. Lig’de 9. sırada. Darmstadt, ikinci olarak Bundesliga bileti aldı. Üçüncü Hamburg ise Bundesliga’ya yükselmek için Stuttgart’la baraj maçı yapacak.

HAMBURG’DA YANLIŞ ALARM!

Heidenheim’in Regensburg karşısında 2-1 geride olduğu anlarda Hamburg’un Sandhusen’ı 1-0 yendiği maçın bitiş düdüğü çaldı. Bu sonucun ardından Hamburg taraftarları, Bundesliga’ya yükseldiklerini zannederek sahaya atladı. Ancak diğer maçtan art arda gelen iki gol haberi sonrası Hamburg taraftarları büyük yıkım yaşadı.

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#Futbol#Bundesliga#Heidenheim

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