Mucize takım Heidenheim! 49 bin kişilik kasaba takımı tarih yazarak Bundesliga'ya yükseldi

Haberin Devamı

Alman 2. Ligi’nde hafta sonu bir mucizeye imza atıldı... Haftaya ikinci sırada giren 1. FC Heidenheim, galip gelmesi gerektiği ancak 90+3’e 2-1 yenik girdiği Jahn Regensburg deplasmanında destansı bir galibiyet aldı... 51 ve 56’da yediği gollerle 2-0 geriye düşen mavi kırmızılılar 58’de bir gol buldu ancak 90. dakika itibarıyla Bundesliga’ya çıkan takım Hamburg’du.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe ile anılan Dominik Livakovic için transfer iddiası! Prensipte anlaşıldı Haberi görüntüle

27 BRANŞTA FAALİYETLERİ VAR

Hamburg kendi maçını 1-0 kazandıktan sonra bir futbol mucizesi gerçekleşti. Heidenheim önce 90+3’te penaltıdan skoru 2-2 yaptı, 90+9’da Kleindienst’in golüyle maçı 3-2 kazanarak tarihinde ilk kez -hem de şampiyon olarak-Bundesliga’ya yükseldi. 49 bin nüfuslu Heidenheim kasabasının 27 spor branşında faaliyet gösteren bir spor kulübünün futbol branşı olan 1.FC Heindenheim, çoğunlukla amatör liglerde yer aldı.

Haberin Devamı

DARMSTADT DA BUNDESLİGA’DA

Tüm kasabasının nüfusu Borussia Dortmund’un stadı olan 81 bin kişilik Signal İduna Park’u doldurmaya yetmeyen Heindeheim maçlarını 15 bin kişilik Voith-Arena’da oynuyor. Kadrosunda sadece 3 yabancı oyuncu bulunan Heindenheim’ın kadro değeri 20 milyon Euro ve bu alanda 2. Lig’de 9. sırada. Darmstadt, ikinci olarak Bundesliga bileti aldı. Üçüncü Hamburg ise Bundesliga’ya yükselmek için Stuttgart’la baraj maçı yapacak.

HAMBURG’DA YANLIŞ ALARM!

Heidenheim’in Regensburg karşısında 2-1 geride olduğu anlarda Hamburg’un Sandhusen’ı 1-0 yendiği maçın bitiş düdüğü çaldı. Bu sonucun ardından Hamburg taraftarları, Bundesliga’ya yükseldiklerini zannederek sahaya atladı. Ancak diğer maçtan art arda gelen iki gol haberi sonrası Hamburg taraftarları büyük yıkım yaşadı.