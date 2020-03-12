Haber Giriş: 12.03.2020 - 23:32,
Muaythai İstanbul Şampiyonası'nda 590 sporcu mücadele etti
Muaythai İstanbul İl Temsilciliği 2020 yılı faaliyet programında yer alan çocuklar; gençler A, gençler B, bay-bayan muaythai okul sporları İstanbul Şampiyonası 590 sporcu ile devam etti.
Ev sahipliğini yapan Sancaktepe Belediye İl Temsilcisi Halis Avşar, spora ve sporculara hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dönücü'ye teşekkür etti.
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