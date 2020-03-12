MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriMuaythai İstanbul Şampiyonası'nda 590 sporcu mücadele etti
GeriDiğer Muaythai İstanbul Şampiyonası'nda 590 sporcu mücadele etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 12.03.2020 - 23:32,Son Güncelleme:/

Muaythai İstanbul Şampiyonası'nda 590 sporcu mücadele etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muaythai İstanbul Şampiyonası'nda 590 sporcu mücadele etti
Abone Olgoogle-news

Muaythai İstanbul İl Temsilciliği 2020 yılı faaliyet programında yer alan çocuklar; gençler A, gençler B, bay-bayan muaythai okul sporları İstanbul Şampiyonası 590 sporcu ile devam etti.

Ev sahipliğini yapan Sancaktepe Belediye İl Temsilcisi Halis Avşar, spora ve sporculara hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sancaktepe Belediye Başkanı Avukat Şeyma Dönücü'ye teşekkür etti.


Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti


Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

Muaythai İstanbul Şampiyonasında 590 sporcu mücadele etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle