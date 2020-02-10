Muaythai Gala Gecesi nefesleri kesti

Türkiye Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi ve Milli Takım Başantrenörü Halis Avşar'ın organize ettiği Muaythai Gala Gecesi'nde birbirinden ilgi çekici müsabakalar yapıldı. Yahya Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen gece TV 8.5 kanalından canlı olarak yayınlandı. Muaythai Gala Gecesi'nde karşılaşmalar öncesinde ünlü şarkıcı Seren Serengil konser verdi.







Halis Avşar, açılış konuşmasında "Federasyonumuz gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda Türk Sporu ve Muaythai‘ın toplumda sağlıklı vatanına ve bayrağına sahip çıkan, programlı, disiplinli ve kurumsal çalışma ile zirveye hedefleyen bir neslin yetişmesini amaç edinmiştir." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Avşar, protokolde bulunan İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Özyiğit, Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Sayın Halil Durna, Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal Çebi, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili ve Bağımsız Mücadele ve Savunma Sporları Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Hasan Yıldız, Küçükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdür Sayın Göksun Öz, 4 ilçenin emniyet müdürleri, Emniyet mensupları, Özel Kuvvetler, Mak, ve Mit misafirleriyle birlikte; iş insanları ve Muaythai, Kempo federasyon yönetimine, Belediye Çalışanlarına, Acun Medya'ya, Business Chanel Tv CEO’su Seyhan Soylu, sanatçılar Seren Serengil, Yasin Aydın ve Çalışma Arkadaşları Güçlü ekibine ve sponsorlara teşekkür etti.



























