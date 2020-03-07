Muaythai Aday Hakemlik Kursu'na büyük ilgi

Yaklaşık 70 aday hakemin katılım gösterdiği kursta öğretim görevlerini uluslararası hakemlerden MHK Üyesi Batı Marmara Bölge Başkanı ve İstanbul MHK Başkanı Hafız Hotarlıoğlu, uluslararası hakem Çetin Şahin, MHK Üyesi ve Kurs Yöneticisi Ünal Can Gökmem ile Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi teknik direktör Halis Avşar yürütüyor.

Kursiyerlere başarılar dileyen Halis Avşar, "Hakem tarafsızdır, adaletlidir. Ringin hakemi, hekimi ve hakimidir." dedi.

Halis Avşar ayrıca "Federasyonumuz gerek ulusal gerekse uluslararası alanda Türk sporu ve Muaythai'nin toplumda sağlıklı, vatanına ve bayrağına sahip çıkan, programlı, disiplinli ve kurumsal çalışma ile zirveye hedefleyen bir neslin yetişmesini amaç edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Halis Avşar son olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a ve Belediye Spor Kordinatörü Muaythai İl Temsilcisi Yardımcısı Ahmet Topçu’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.