Muaythai 10. Khan'a terfi sınavı İstanbul'da yapıldı

Terfi sınavlarına 219 sporcu iştirak etti. Konu ile ilgili açıklama yapan sınav komisyon başkanı ve Muaythai Federasyonu İl Temsilcisi Halis Avşar; "Rekor bir katılım sağladık. Covid 19 tedbirleri kapsamında yapılan sınavda sporcular 10. Khan'a terfi için ter döktüler. Katkı sağlayan antrenör arkadaşlara ve katılan sporculara başarılar dilerim." dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna ise; "Covid 19 dolayısıyla duran faaliyetlere eğitim ile başladık. 10. Khan terfi sınavlarına yoğun ilgi ve katılım, sporun özlendiğinin göstergesidir" diye konuştu.

Katılan sporculara ve antrenörlere başarı dileyen başkan Durna ayrıca Muaythai İstanbul İl Temsilciliğine, komisyon üyeleri Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, Milli Takım Antrenörü Hacı Doğan, Milli Takım Antrenörü Süleyman Babacan ve katkısı olan diğer isimlere teşekkür etti.







