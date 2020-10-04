Muaythai 10.Khan'a geçiş sınavı İzmir'de yapıldı

İzmir, Aydın, Muğla ve çevre illerde 65 sporcunun katıldığı sınavda, Federasyon tarafından belirlenen Covid 19 önlemleri Ege Bölge Yürütme Kurulu ve Muaythai İzmir il Temsilciliği tarafından hassaiyetle uygulandı, Katılımcı ve komisyon üyelerinden HES kodu istendi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ve Aydın Muaythai İl Temsilcisi Tayfun Akbulut'un gözlemi ile yapılan 10.Khan sınavında Komisyon Başkanlığını; Muaythai İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz, Muaythai Antrenörler Nuri Karaca, Mustafa Doğan Turhan, Şerafettin Ant, H.Halil Aydın yaptı.

Konu ile açıklama yapan Muaythai İzmir İl Temsilcisi Murat Yılmaz; "Katılımcı tüm sporcuların azmi ve isteği gözlerinden okunuyordu, çok başarılı bir sınav oldu, gelip iştirak eden sporculara ve onları yetiştiren antrenör ve kulüp salon, tesisi yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ise başta sınava katılan sporculara, bunları yetiştiren antrenörlerine, spora gönderen destekleyen ailelerine, sınavda görev alan Sınav Komisyonu üyelerine teşekkür ettiğini, sınavda her kesin başarılı olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Muaythai Federasyonu Organizasyondan sorumlu Asbaşkan Şakir Bayramoğlu; Pandemi dolayısıyla faaliyetlerin uzun süredir yapılamadığı, ancak tüm Dünya'nın bundan etkilendiğinin, Federasyon Başkanımız Halil Durna ve Yönetim Kurulu olarak yapılamayan faaliyetlerin telafisi için gerek IFMA gerekse Federasyon olarak planlamak için çaba sarf edileceğini ifade etti.