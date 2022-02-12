Moussa Konate, Sivasspor’da

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, forvet oyuncusu Moussa Konate’nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fransız ekibi Dijon FCO ile anlaşmaya vardı.

Bugün transfer sürecinin tamamlanmasının ardından lisansı çıkartılan Konate, kendisini Demir Grup Sivasspor’a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

İDMANA ÇIKTI

Sivasspor'un yeni golcüsü Moussa Konate, takımla beraber bugün ilk antrenmanına çıktı.

Çalışmada bir hayli heyecanlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki futbolcu, antrenman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay da oyuncuyla idmana çıkmadan önce kısa bir görüşme yaptı.

MOUSSA KONATE KİMDİR?



3 Nisan 1993’te Senegal’in M’Bour şehrinde dünyaya gelen Pape Moussa Konate, futbola ülkesinin Toure Kunda takımında başladı. Ardından sırasıyla; Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens, Dijon ve Esperance takımlarında forma giydi. Kariyerinde 316 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 96 kez gol sevinci yaşadı ve 34 kez de asist yaptı. Senegal milli takımının formasını da 32 kez giyen Konate 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

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