Mousesports, karrigan yerine yeni bir oyuncu arıyor

HLTV’nin mousesports’a ulaşarak doğruladığına göre organizasyon, Danimarkalı oyuncu Finn "⁠karrigan⁠" Andersen’ın yerine yeni isimler aradığını doğruladı. Danimarkalı oyuncu Mart ayında sona erecek anlaşmasının ardından ne yapacağını ölçüp tartarken theclutch’ın haberine göre ünlü oyuncunun FaZe’ye dönmek gibi bir niyeti var.

Alman espor organizasyonu yola karrigan ile devam etmek istese de 30 yaşındaki oyuncu, ileride ne yapacağına daha karar vermediğini ve biraz daha düşünmeye ihtiyacını olduğunu söyledi. Bununla takım liderlerinin organizasyondan ayrılacağı olasılığının güçlenmesiyle, mousesports yeni bir oyuncu arayışına girdi.

mousesports’un İş Geliştirme Direktörü Jan Dominicus, HLTV’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “karrigan ile anlaşmamızı yenilemek için bir süredir konuşuyoruz. Taraflar için büyük bir karar olduğunu söyleyerek bizden düşünmek için biraz daha zaman istedi. Bize de bu süre içerisinde Finn’in farklı teklifleri değerlendirerek takımdan ayrılması ihtimaline karşı yerini doldurabilecek isimlere bakıyoruz.”

Ancak yine HLTV’nin aktardığına göre karrigan yola mousesports’la devam etmeyi düşünmüyor. Geçtiğimiz aralık ayında FaZe’nin kendisiyle ilgilendiği belirtilerek bir soru yöneltildiğinde çekimser davranan karrigan’ın FaZe ile anlaşması olasılığı konuşuluyor.