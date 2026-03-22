Mourinho'yu sarsan ölüm: Gözyaşlarını tutamadı!

Mourinhoyu sarsan ölüm: Gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 11:15

Jose Mourinho, Benfica - Vitoria Guimaraes maçı öncesinde vefat eden Silvino Louro için yapılan saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.

Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Benfica'nın sahasında Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşma öncesi duygu dolu anlar yaşandı.

Mourinho, eski Portekizli kaleci ve kariyeri boyunca uzun süre teknik ekibinde yer alan Silvino Louro’nun anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Maçın ardından Mourinho, Silvino Louro için şu açıklamalarda bulundu:

Eşim dün bana, onun aramızdan ayrıldığına inanmanın zor olduğunu söylüyordu ve hâlâ zor... ama gitti ve geriye anılar kaldı. Yazmaya cesaret ettiğim bir paylaşımda söylediğim gibi, onun için hâlâ ağlama zamanı ama umarım daha uzun yıllar boyunca, ben ve birçok arkadaşı, onu anarken gülerek ağlayacağız.

Mourinhoyu sarsan ölüm: Gözyaşlarını tutamadı

Onunla 18 yıl geçirdim. Onunla birlikte olmak, onunla yaşamak bol bol gülmek demekti ve hatırlayacak çok şeyimiz var. İnsanların kolayca sevdiği biriydi. Evde, eşimle, kızımla ve oğlumla birlikteyken hepimiz şu an nasılsak öyleyiz... ama şimdi geride kalan ailesine, çocuklarına bakma zamanı; onlar da hayatımızın bir parçası ve bizimle büyüdüler. Onlara destek olmaya çalışmalı ve yine çokça gülmeliyiz.

Cenazesinde bulunamayıp onu ekrandan görmek çok zordu, ama maçlardan önce ve sonrasında telefonda bana söylediği ‘kardeşim, bugün her şey yolunda gidecek’ sözlerini her zaman hatırlayacağım. 

 

#Jose Mourinho#Benfica#Silvino Louro

