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Mourinho'yu düşündüren tablo! Fenerbahçe tarihinde görülmemiş şampiyonluk detayı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray
Mourinhoyu düşündüren tablo Fenerbahçe tarihinde görülmemiş şampiyonluk detayı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 20:37

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile sahasında golsüz berabere kaldı. Ligin bitimine 10 hafta kalırken lider Galatasaray ile arasında 9 puan fark bulunduran sarı - lacivertliler, son 20 sezonda sadece 1 kez geriden gelerek şampiyon oldu.

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Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarını düşündüren çarpıcı bir istatistik ön plana çıktı. 2000 yıllardan sonra ligin son 10 haftasına 6 puan önde giren ekiplerin büyük çoğunluğu ipi göğüslerken sarı - lacivertliler bunu sadece 1 kez başarabildiği görüldü.

SON 20 SEZONDA 1 KEZ GERÇEKLEŞTİ

2010-11 sezonunda Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ligin ilk yarısını lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 3. sırada tamamlamıştı. Sezon sonu şampiyonluğa ulaşan sarı - lacivertliler, ligin 28. haftasında ise bordo - mavililerin sadece 2 puan gerisinde bulunuyordu.

2003/04 sezonunda ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Christoph Daum önderliğinde geri dönüşe imza atarak sezonu şampiyon olarak bitirmişti.

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SON 10 HAFTADA SADECE GALATASARAY BAŞARDI

Süper Lig'deki tek istisnayı Galatasaray, 2018-19 sezonunda bozdu. Son 10 haftaya Başakşehir'in 6 puan gerisinde giren sarı - kırmızılılar, ligin son virajında rakibini mağlup ederek Fatih Terim yönetiminde sezonu şampiyon tamamlamıştı.

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MOURINHO 'ŞAMPİYOLUK ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR' DEDİ

Samsunspor ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, şampiyonluk şanslarının devam ettiğini vurgulamıştı.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş (D)
BAY
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Bodrum FK (D)
Trabzonspor
Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Galatasaray

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