Mourinho'yu böyle görmediniz! Corona virüsü günlerinde...

Spor Arena Dış Haber | Bir hayır kuruluşuyla organize oaln Portekizli teknik adam Mourinho, Londra'da evinden çıkamayan yaşlı insanlar için alışveriş yaptı. İlk olarak diğer gönüllülerle alışveriş yapan 57 yaşındaki Mourinho, ardından ürünlerin paketlenmesine yardımcı oldu.

Mourinho, bütün bu hayır işlerini yaparken maskesini ve eldivenlerini takmayı ise ihmal etmedi.









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