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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Mourinho'yu böyle görmediniz! Corona virüsü günlerinde...

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Mourinho'yu böyle görmediniz! Corona virüsü günlerinde...
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Premier Lig ekibi Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho, Corona virüsü salgını sebebiyle sokağa çıkmaların kısıtlandığı İngiltere'de evinden çıkamayanlara yardıma koştu.

Spor Arena Dış Haber | Bir hayır kuruluşuyla organize oaln Portekizli teknik adam Mourinho, Londra'da evinden çıkamayan yaşlı insanlar için alışveriş yaptı. İlk olarak diğer gönüllülerle alışveriş yapan 57 yaşındaki Mourinho, ardından ürünlerin paketlenmesine yardımcı oldu.

Mourinho, bütün bu hayır işlerini yaparken maskesini ve eldivenlerini takmayı ise ihmal etmedi.

Mourinhoyu böyle görmediniz Corona virüsü günlerinde...

Mourinhoyu böyle görmediniz Corona virüsü günlerinde...

Mourinhoyu böyle görmediniz Corona virüsü günlerinde...

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