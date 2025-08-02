Mourinho'yu ayartmaya çalıştı! Fenerbahçe cevabı Brezilya efsanesini şaşırttı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan maç önce Gremio efsanesi Jorge Biadek ile görüştü. Biadek, Gremio başkan adayı Marcelo Marques’in yakın arkadaşı olarak dikkat çekiyor.

GREMIO’YA İSTİYOR

Aday Marcelo Marques, kısa süre önce yaptığı açıklamada 2026 yılında Mourinho’yu takımın başına getirmek istediğini söylemiş ve başkan adaylığında bunu referans olarak kullanmıştı.

Biadek, Benfica maçı öncesi Mourinho ile yaptığı görüşmede, Marques’in kendisine olan ilgisinden ve bu ifadenin ardından Gremio taraftarlarındaki mutluluktan bahsetti.

“GREMIO TARAFTARININ İLGİSİ ONU MUTLU ETTİ

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Biadek, Brezilya basınına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün ona (Mourinho’ya) mesaj attım: ‘Bak Brezilya’da ne kadar büyük bir saygın var’ dedim. Bu haberlerin çıkması, Gremio taraftarlarının kendisini takımın başında görmek istemesi onu çok mutlu etti. Bu, her teknik adam için gurur verici bir durumdur. Gerçekten sevindi.” Dedi.

“ŞU ANDA BİR GÖRÜŞME YOK”

Ancak Baidek, şu anda Gremio ile Mourinho arasında herhangi bir resmi temas olmadığını da net bir şekilde ifade etti. Deneyimli teknik adamın şu anki odağının tamamen Fenerbahçe olduğunu vurguladı:

“Şu anda hiçbir görüşme yok. Mourinho’nun şu an Brezilya’da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da yok. Fenerbahçe’ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye’de şampiyonluk yaşamak. Ama bu, ileride böyle bir ihtimalin olmayacağı anlamına gelmez.” şeklinde konuştu.