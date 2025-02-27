Mourinho'ya destek! 'Babam nasıl ırkçı olabilir?'

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Yıldız oyuncu, Chelsea’de beraber çalıştığı Mourinho’nun ırkçı olmadığını belirterek “Bana güvenin, Jose’yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor” dedi. Ganalı futbolcu Essien, Mourinho ve Drogba’nın yer aldığı bir fotoğraf paylaşıp Portekizli teknik adama destek verdi. Obi Mikel de “Mourinho haksızlık olduğunda dile getirir. Şimdi onu ırkçı olarak gösteriyorlar. Cidden mi? Bu çok saçma” dedi.

G.Saray maçının ardından yaptığı “Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek’in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı” açıklaması sarı kırmızılılar tarafından ırkçılık olarak yorumlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya eski öğrencileri Didier Drogba ve Michael Essien’den destek geldi. Ganalı futbolcu Essien, Mourinho ve Didier Drogba’nın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı, fotoğrafa da üç adet kalp emojisi koyarak Portekizli teknik adama destek verdi.

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REKABETLER HARARETLİ OLABİLİR

İki sezon forma giydiği G.Saray’da büyük başarılara imza atan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Didier Drogba da, Chelsea’da birlikte çalıştığı Jose Mourinho’ya destek oldu. Fildişi Sahilli oyuncu sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı: “Sarı kırmızılı formayı giymenin benim için ne kadar gurur verici olduğunu ve Türkiye’nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım.

OBI MIKEL: JOSE IRKÇI MI? BU ÇOK SAÇMA

Son zamanlarda Mourinho hakkında yapılan yorumları gördüm. Bana güvenin, Jose’yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil; tarih bunu kanıtlıyor. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızımızı takalım. ‘Babam’ nasıl ırkçı olabilir?” Mourinho’nun bir başka öğrencisi John Obi Mikel: “Mourinho her zaman gerçeği söyler, onun konuşmasını engelleyemezsiniz. Haksızlık olduğunda dile getirir, bu yüzden ondan hoşlanmıyorlar. Şimdi onu ırkçı olarak gösteriyorlar. Cidden mi? Bu çok saçma” dedi.

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