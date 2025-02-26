Mourinho'ya bir destek de Drogba'dan! 'Benim babam nasıl ırkçı olabilir!'

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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın ardından "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" açıklamasında bulunan Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamış ve hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Karşılaşma golsüz sona erse de bu yaşananlar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

GALATASARAY EFSANESİNDEN MOURINHO'YA DESTEK PAYLAŞIMI GELDİ: "BENİM BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR!"

Jose Mourinho'nun Chelsea'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'dan, eski hocasına sosyal medyadan destek geldi.

Mourinho'yu yıllardır tanıdığını ve ırkçı olmadığını defalarca kanıtladığını söyleyen Drogba, Galatasaraylı taraftarlara kendisine güvenip bu konuyu kapatmaları çağrısında bulundu.

Drogba paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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“Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz, bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil. Tarih de bunu kanıtlıyor. Bana güvenin.

Maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve şampiyonluğu kazanıp 5. yıldızı takalım. Benim babam nasıl ırkçı olabilir! Hadi ama çocuklar!"

DROGBA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasını 1,5 yıl terleten Didier Drogba, 53 maçta 33 gollük katkı (20 gol - 13 asist) sağlamıştı.

Drogba sarı-kırmızılı takımda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanmıştı.