×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Mourinho'ya bir destek de Drogba'dan! 'Benim babam nasıl ırkçı olabilir!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Jose Mourinho
Mourinhoya bir destek de Drogbadan Benim babam nasıl ırkçı olabilir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 16:36

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Didier Drogba, ırkçılıkla suçlanan eski hocası Jose Mourinho'ya destek çıkarak, "Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip, bana güvenmenizi istiyorum. Benim babam nasıl ırkçı olabilir!" sözleriyle sarı-kırmızılı taraftara seslendi.

Haberin Devamı

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın ardından "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı" açıklamasında bulunan Mourinho'yu ırkçılıkla suçlamış ve hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Karşılaşma golsüz sona erse de bu yaşananlar dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Gözden KaçmasınGalatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası dünya basınında ırkçılık şaşkınlığı: Türkiyede büyük yangın Mourinhoya şok suçlamaGalatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası dünya basınında ırkçılık şaşkınlığı: 'Türkiye'de büyük yangın! Mourinho'ya şok suçlama'Haberi görüntüle

GALATASARAY EFSANESİNDEN MOURINHO'YA DESTEK PAYLAŞIMI GELDİ: "BENİM BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR!"

Jose Mourinho'nun Chelsea'yi çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba'dan, eski hocasına sosyal medyadan destek geldi.

Mourinho'yu yıllardır tanıdığını ve ırkçı olmadığını defalarca kanıtladığını söyleyen Drogba, Galatasaraylı taraftarlara kendisine güvenip bu konuyu kapatmaları çağrısında bulundu.

Drogba paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

“Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz, bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıyorum ve o bir ırkçı değil. Tarih de bunu kanıtlıyor. Bana güvenin.

Maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve şampiyonluğu kazanıp 5. yıldızı takalım. Benim babam nasıl ırkçı olabilir! Hadi ama çocuklar!"

Mourinhoya bir destek de Drogbadan Benim babam nasıl ırkçı olabilir

DROGBA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasını 1,5 yıl terleten Didier Drogba, 53 maçta 33 gollük katkı (20 gol - 13 asist) sağlamıştı.

Drogba sarı-kırmızılı takımda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanmıştı.

Mourinhoya bir destek de Drogbadan Benim babam nasıl ırkçı olabilir

Gözden KaçmasınMichael Essienden Jose Mourinhoya destek paylaşımıMichael Essien'den Jose Mourinho'ya destek paylaşımıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!