Mourinho'suz Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler! 'Bazı F.Bahçeliler geri döndü! Eğer Roger Schmidt'i getireceksiniz...'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda farklı yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

MOURINHO SONRASI 45 DAKİKA 3 GOL

Hafta içi teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Portekizli teknik adam gittikten sonra ilk maçına yardımcı antrenör Zeki Murat Göle ile çıkan sarı-lacivertliler, Eryaman Stadı'nda ilk yarıyı Pereira'nın kendi kalesine ve En-Nesyri'nin iki golüyle 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda Goutas'ın golüyle farkı 2'ye indiren Gençlerbirliği'ne bu gol yeterli olmadı ve Fenerbahçe maçı 3-1 kazandı. Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmasında ikinci galibiyetini aldı. İlk maçında Göztepe ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, puanını 7'ye çıkarttı.

HÜRRİYET YAZARLARINDAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin Mourinho sonrası ilk maçındaki galibiyetini bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar...

UĞUR MELEKE - ROGER SCHMİDT'İ ALACAKSANIZ İKİ ORTA SAHA TRANSFERİ ŞART!

Fenerbahçe, post-Mourinho dönemini hem formasyon hem de personel değişiklikleriyle açtı. Portekizli teknik adam bu sezonun ilk altı resmi maçının tamamına 3-4-1-2 ile başlamıştı. Dün yeni formasyon 4-2-3-1’di.

Yeni formasyonla birlikte yeni oyuncular ve yeni roller de vardı sahada: Oğuz ve Brown, dörtlü savunmanın bekleri olarak görev yaptılar. Yeni 6 numara Edson, 10 numara Talisca idi. Hücumda kanat rollerinde de bir içeriden, bir dışarıdan transfer görev yaptı dün: İrfan ve Nene.

Yeniden yapılanma sürecindeki Gençlerbirliği özellikle ilk devrede zayıf bir futbol ortaya koydu ama Fenerbahçe’nin de geçmişe göre daha tutkulu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yeni sağ kanat ikilisi Oğuz-İrfan dünün en iyileriydi. Oğuz hem hızlı rakibi Metehan’ı etkisiz hale getirdi, hem de yaptığı bindirmelerle iki gole direkt tesir etti.

SCHMiDT PRES TUTKUNUDUR

Peki şu anda tüm Fenerbahçeliler’in aklındaki iki soruyla ilgili ipuçları taşıyor muydu bu maç? Sarı lacivertlilerin yeni teknik adamı kim olmalı? Ve kalan kısıtlı sürede kadroya hangi takviyeler yapılmalı?

Takip ettiğimiz kadarıyla Fenerbahçe’nin en güçlü iki hoca adayı Schmidt ve Kartal... İsmail Kartal’ın neler yapabileceğini zaten iki sezon öncesinden biliyoruz. O yüzden diğer aday Schmidt’in gözüyle seyretmeye çalıştım dünkü maçı.

Roger Schmidt, pozitif bir futbol anlayışı olan, pres ve karşı pres sevdalısı, doğrularına sıkı sıkıya inanan ve çok fazla esnemeyen bir teknik direktör. Kadrosunda Enzo Fernandez varken Benfica’ya olağanüstü futbol oynatmıştı, ancak onu yitirdikten sonra düşüş yaşamıştı Lizbon ekibi.

Roger Schmidt de İsmail Kartal da 4-2-3-1 (veya 4-1-4-1) oynatacaktır Fenerbahçe’yi. Ancak Schmidt’in istediği presli oyun, topu çabuk geri kazanma arzusu bu Fenerbahçe orta sahasıyla bence biraz zor. Eğer Schmidt’i alacaksanız, orta sahaya bir, hatta mümkünse iki takviye yapmalısınız. Her geçen gün gerileyen Fred ve durağan Talisca ile Schmidt futbolu oynanamaz. İlla Schmidt’i alacaksanız, orta saha transferi yapmanız şart.

FIRAT AYDINUS - MOURİNHO GİDİNCE BAZI FENERBAHÇELİLER GERİ DÖNDÜ!

Sarı - lacivertlilerin asıl kazancı Fred, En-Nesyri ve İrfan Can'ın performansları oldu.

Fenerbahçe, Mourinho sonrası çıktığı Gençlerbirliği maçına 4 kişilik savunma kurgusu ve 2 yeni transferiyle başladı. İlk yarıda görüldü ki, ligde bir takım rakibine -hele de gücü belli seviyedeki takımlara karşı- önde basıp oyunu kanatlara yayarsa hem oyunda hem skor tabelasında üstünlüğü eline alabiliyor.

14. dakikada gelen gol öncesine kadar Fenerbahçe, şaşaalı olmasa da baskılı bir oyun ortaya koydu. Fred’in oyunu kurduğu pozisyonda İrfan Can, akıllıca bir hamleyle ofsayta düşmemek için hareketsiz kaldı ve pozisyona etki etmedi. Oğuz’un sağdan bindirmesi sonrası yeni transfer Nene’nin attırdığı golle Fenerbahçe öne geçti.

SiLKELENMiŞ BiR FRED

35’te Archie Brown’un bindirmesi ve En-Nesyri’nin tek vuruşu skoru 2-0’a taşıdı. 3. gol ise 40. dakikada yine Oğuz’un sağ kanattaki etkili oyunu sayesinde geldi. Böylece Fenerbahçe, ilk yarıyı rahat ve stressiz kapatırken, yeni transferler Alvarez ve Nene kısa sürede takıma adapte olacaklarını gösterdi. Ayrıca silkelenmiş, üzerindeki ölü toprağını atmış bir Fred izledik. İrfan Can da doğal olarak Mourinho sonrası daha özgür ve etkili görünüyordu.

İkinci yarıda Fred’in oyundan çıkmasının ardından sarı lacivertliler orta sahada kopukluklar yaşamaya başladı. Bu fırsatı gören Gençlerbirliği daha cesur oynamaya başladı ve duran toptan golü buldu. Ancak devamını getirmek için gücü yetmedi.

Sonuç olarak Fenerbahçe başkentte 3 puanı fazla zorlanmadan aldı ama asıl kazancı Fred, Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci’nin performansları oldu.

HAKEM iÇiN RAHAT BiR MAÇTI AMA KART HATALARI YAPTI

Hakem Çağdaş Altay için rahat bir maç oldu. Ne onun ne de VAR’ın kritik bir karar vermesini gerektiren pozisyonlar yaşandı. Ancak son 2-3 yıldır sıkça gördüğümüz sarı kart standardındaki tutarsızlık, bu maçta da yaşandı. Net bazı sarı kartları es geçti. Bunlardan en dikkat çekeni, 8. dakikada umut vadeden atakta İrfan Can’a yapılan faulde Kyabou’ya sarı kart göstermemesiydi.