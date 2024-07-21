Mourinho'nun yeni prensi; Ronaldolu, Drogbalı, Eto'olu ve Ibrahimovicli listeye girdi

Haberin Devamı

Evet, Youssef En-Nesyri ligimize adapte olmakta zorlanmayacak bir oyuncu olmasının yanı sıra, tam da Jose Mourinho'yu anlatan bir transfer...

Portekizli teknik adam; taktik disiplini ve futbol bilgisi yüksek, oyunu kurucu özellikleri olan, fiziksel gücü üst seviyede, hava toplarında oldukça etkili, hızı ve gol vuruşu becerisiyle fark yaratan, aynı zamanda liderlik vasfı da bulunan ve önem derecesi yüksek maçlarda sorumluluk alabilecek yıldız isimlerle çalıştı bugüne kadar.

Porto dönemine kadar gidecek olursak Chelsea'ye de götürmek istediği Benni McCarthy, atletik yapısı ve bitiriciliğiyle ön plana çıkan santrfordu.

Büyük başarılara imza attığı Chelsea'deki golcüsü Didier Drogba; fiziksel üstünlüğü, gol vuruşu becerisi, hava topu hakimiyeti, oyun bilgisi, mücadeleci yapısı ve liderlik vasfıyla tam bir Mourinho forvetiydi.

Haberin Devamı

Inter döneminde hızı, teknik becerisi, son vuruşları, lider karakteriyle yine Samuel Eto'o ve futbolun ikon isimlerinden biri olan ve futbolseverlerde hayranlık uyandıran Zlatan Ibrahimovic de Mourinho'nun golcü seçimini anlatan isimlerdendi.

Yine Inter döneminde, Şampiyonlar Ligi'nin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Diego Milito da fiziksel gücü ve yıpratıcı tarzıyla öne çıkmasa da pozisyon bilgisi, soğuk kanlı yapısı ve bitiriciliğiyle Mourinho'nun iyi forvetlerinden birisi olmuştu.

Real Madrid döneminde Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema ile birlikte Diego Costa, Romelu Lukaku ve fiziksel gücüyle öne çıkmasa da harika bitiriciliği, oyun zekası, pozisyon bilgisi, hava toplarındaki ustalığı, hücum organizasyonlarındaki liderliğiyle Harry Kane de tam bir Mourinho golcüsüydü.

Gözden Kaçmasın Jose Mourinho şimdiden kazandırdı Haberi görüntüle

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan takıma kattığı 1.88'lik Youssef En-Nesyri, Mourinho'nun geçmiş yıllarındaki forvet tercihleriyle benzer özellikler taşıyor.

Fiziksel yönden oldukça güçlü olan Youssef En-Nesyri; 2.78'lik sıçramayla Cristiano Ronaldo'yu bile geride bırakan hava toplarındaki müthiş hakimiyeti, rakip savunmacıları yıpratan güçlü fiziği, savunma arkası koşularıyla ortaya koyduğu hareketli yapısı, yüksek top becerisi ve pivot özelliklerine zıtlık teşkil eden hızıyla tam bir Mourinho golcüsü!

Haberin Devamı

Youssef En-Nesyri'nin Mourinho'nun oyun planında önemli yer edinecek isimlerin başında geldiği kesin, vaat ettiği potansiyel nedeniyle başarılı bir kariyer geçirmesi muhtemel ancak zaman ne gösterir, bekleyip görelim...