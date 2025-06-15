Mourinho'nun yeni ekibi %100 yabancı!

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Fenerbahçe'de, haftalardır en çok konuşulan sorulardan biri dün cevabını buldu ve teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni sezonda birlikte çalışacağı antrenörler belirlendi. Portekizli çalıştırıcının yeni ekibinde Türk yardımcı olmayacak. Yaklaşık bir aydır Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Serdar Kulbilge ve Mert Nobre’den birinin Mourinho’nun ekibinde yer alacağı iddia edilmişti.

Sarı lacivertli yönetim ile Jose Mourinho arasında yapılan görüşmeler sonucunda yeni teknik ekip, herü üçü de Portekizli olan Antonia Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado’dan oluştu.

DiAS PREMiER LiG’DEN GELDi

· 42 yaşındaki Dias, son olarak Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta Nuno Espirito Santo’nun yardımcılığını yaptı.

· 44 yaşındaki Tralhao daha önce Antalyaspor ve Borussia Dortmund’da Nuri Şahin’in yardımcısıydı.

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· 46 yaşındaki Pedro Machado, 15 yıllık antrenörlük kariyerinde bugüne dek Portekiz’in alt liglerinde mücadele eden takımlarda çalıştı.

6 TEMMUZ’DA TOPLANACAKLAR

Fenerbahçe sezon hazırlıkları için 6 Temmuz’da İstanbul’da toplanacak. 14 Temmuz’da Portekiz’e gidip kampa girecek olan sarı lacivertliler, 17 Temmuz’da Portimonense, 20 Temmuz’da Sunderland, 23 Temmuz’da Al-Ittihad ve 26 Temmuz’da Benfica ile özel maç yapacak.

FENERBAHÇE’NiN ANAYASASI ÇiĞNENiYOR

Fenerbahçe Kulübü başkan adayları Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu ile Fenerbahçe 2000 Derneği, Fenerbahçe Gönüllüler Derneği, FB Kod ve Fenerbahçe’nin Geleceği platformu, imza süreciyle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Kutlualp’in X hesabından “Uyarıyoruz: Fenerbahçe’nin anayasasını çiğniyorsunuz” başlığıyla yayınlanan açıklamada, “Fenerbahçe’nin çıkarları için gerekirse 20 bin imza toplayacağız. Tüm camiamız, eylülde kongre yapmanın işi yokuşa sürmek olduğu konusunda hemfikir iken, bu yokuşa sürme politikasının arkasında yatan duruş Fenerbahçelilik duruşuna yakışıyor mu?” denildi.