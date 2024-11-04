Mourinho'nun yakın arkadaşından çarpıcı iddia: 'Fenerbahçe için 150 milyon euroyu reddetti!'

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun maç sonunda yaptığı hareket Avrupa basınında gündem olurken Portekizli teknik adamın yakın arkadaşı Giovanni Becali, deneyimli çalıştırıcı hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"FENERBAHÇE İÇİN 150 MİLYON EURO'YU REDDETİ"

Romanya'nın ünlü spor gazetesi GSP Romani'ye konuşan Becali, 61 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmek için astronomik bir teklifi reddettiğini iddia etti. Rumen spor adamı şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan 1. Ligi'ne yeni yükselen bir takımın sahipleri onu teknik direktör olarak istedi. Stadyumları ve oyuncuları yoktu. Ama sahipleri dünyanın en zengin petrol şirketi olan Aramco'ydu! Ona 3 sezon için 150 milyon euro teklif ettiler."

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"TÜRKİYE'YE GİDİYORUM"

Mourinho'nun bu teklifi üç gün boyunca düşündüğünü belirten Becali, "Mourinho bu teklifi çok düşündü. Bükreş'e uçakla geldiler ve Mourinho iki gün benimle kaldı. Üçüncü gün ise bana şunları söyledi: 'Giovanni, Arabistan'a gitmiyorum. Türkiye'ye gidiyorum ve yıllık 15 milyon euro kazanacağım 2 yıllık bir sözleşmem var. Hala Avrupa'ya yakınım. Fenerbahçe iyi bir takım ve iyi oyunculara sahip.'" ifadeleri ile iddiasını noktaladı.

"DOSTLUĞUMUZ 1998'DE BAŞLADI"

Rumen spor adamı, Mourinho ile olan dostluklarından da söz etti. Becali, Portekizli teknik adam ile dostluğunun başlangıcını şu şekilde anlattı: "1998'de Bükreş'te Avrupa Şampiyonası vardı. Bu şampiyonada 21 yaş altı futbolcular oynadı. Turnuvaya takımların scoutları davet edildi. Arrigo Sacchi ve Claudio Ranieri gibi isimler turnuvayı izlemeye geldiler. Barcelona ise Mourinho'yu gönderdi ve dostluğumuz bu şekilde başladı."

MOURINHO TRABZONSPOR MAÇINA DAMGA VURDU

Trabzonspor'un evinde Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmayı sarı lacivertliler son dakika golüyle 3-2 kazanırken, maç sonuna Jose Mourinho damgasını vurdu.

61 yaşındaki teknik adam, Sofyan Amrabat'ın son dakika golünden sonra sahanın içine kayarak girdi. Bu hareket, dünya basınında da geniş yer buldu. Portekizli çalıştırıcı, bordo mavili futbolcu Enis Destan ile de sözlü bir tartışma yaşadı.

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FENERBAHÇE LİGDE İKİNCİ SIRADA

Mourinho'nun çalıştırmak için astronomik bir teklifi reddetiği Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftası sonunda 23 puan topladı ve lider Galatasaray'ın beş puan arkasında ikinci sırada.Sarı lacivertliler ligin on ikinci haftasında evinde Sivasspor'u konuk edecek. 10 Kasım Pazar günü yapılacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

SARI LACİVERTLİLER HOLLANDA DEPLASMANINDA

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk üç haftasının sonunda beş puan toplayan Fenerbahçe, turnuvanın dördüncü haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın konuğu olacak.Maç, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak.