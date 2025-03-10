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Mourinho'nun 'We Are Clean' sözleri Avrupa'da yankı buldu! Ünlü gazeteci canlı yayına Fenerbahçe tişörtü ile çıktı

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#İngiltere
Mourinhonun We Are Clean sözleri Avrupada yankı buldu Ünlü gazeteci canlı yayına Fenerbahçe tişörtü ile çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 02:01

Ünlü İngiliz gazeteci Cary Cotterill, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde satışa çıkardığı 'We are clean' tişörtünü sırtına geçirerek Sky Sports canlı yayınına katıldı.

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho 'We are clean' sözleriyle gündem olmuştu.

Sarı - lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde de bu sözlerin yer aldığı bir tişörtü satışa sunmuştu.

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Bunun ardından ünlü İngiliz gazeteci Cary Cotterill, dünyanın önde gelen televizyon kanallarından biri olan Sky Sports'un canlı yayınına Fenerbahçe'nin mağazası olan Fenerium tarafından üretilen 'We are Clean' tişörtü ile çıktı.

"FENERBAHÇE TARAFTARININ GÖRÜŞÜNÜ ANLATIYOR"

Cotterill, Mourinho ile karşılaşmalarını ve Süper Lig'e dair düşüncelerini paylaşarak, "Jose Mourinho ile uçaktan indikten sonra ring otobüsünde karşılaştık ve ban bu tişörtü hediye etti. Fenerbahçe dükkanından çıkmış gibiyim. 'Biz temiziz' Bu adeta Jose hakkındaki iddialara bir yanıt gibi ve Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü anlatan bir cümle. Türk futbol hiyerarşisinde bir taraflılık var. Galatasaray'dan yana ve Fenerbahçe'ye karşı. Bu yüzden böyle bir tişört var" sözlerini yayında sarf etti.

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Mourinhonun We Are Clean sözleri Avrupada yankı buldu Ünlü gazeteci canlı yayına Fenerbahçe tişörtü ile çıktı

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#İngiltere

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