Mourinho'nun Victor Osimhen sözleri gündem oldu: Kötü davranışları var

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Galatasaray'ın kadrosuna katmaya yakın olduğu Victor Osimhen için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçmişte söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Büyük ses getiren transfer haberi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nın, Nijeryalı yıldızla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Teknik Direktör Jose Mourinho daha önce yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Didier Drogba'ya benzetmiş ancak bazı davranışları nedeniyle eleştirmişti.

O dönem adı İngiliz ekipleriyle anılan Osimhen için Mourinho, "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı." demişti.

Portekizli hoca, Osimhen'nin kendini yere atmak gibi kötü davranışlarını olduğunu söyleyip "İtalya'da buna göz yumuyorlar. İngiltere'ye giderse değişmek zorunda." ifadelerini kullanmıştı.

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Osimhen'i beğendiğini belirten Jose Mourinho ayrıca, "Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım." şeklinde konuşmuştu.