Mourinho'nun Türkiye'deki sözleri gündem oldu: Real Madrid-Benfica rövanşını Slavko Vincic yönetecek!

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Jose Mourinho#Real Madrid-Benfica
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 19:41

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İspanyol devi Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. UEFA'nın bu görevlendirmesi, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Sloven hakem hakkında söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi.

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak.

İlk maçı 1-0 biten eşleşmenin Santiago Bernabeu'da oynanacak rövanş mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vinčić düdük çalacak.

HAKEM ATAMALARINA GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Estádio da Luz'da oynanan ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mourinho, hakem atamalarına dikkat çekerek "Bakalım Anthony Taylor mı gelecek?" ifadelerini kullanmıştı.

UEFA ise Portekizli teknik adamın daha önce hayranlığını gizlemediği Slavko Vincic'i bu dev maçta görevlendirdi.

AKILLARA TÜRKİYE'DEKİ SÖZLERİ GELDİ

UEFA'nın bu görevlendirmesi, Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde Sloven hakem hakkında söylediği sözleri akıllara getirdi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve yine Vincic'in düdük çaldığı derbinin ardından 63 yaşındaki çalıştırıcı, hakemin performansını şu sözlerle övmüştü:

"Hakem üst düzey bir maç çıkardı. Yurt dışında da bu maçı izleyenler güzel bir maç izledi, bunun ana etkeni de hakemdi. Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim."

VINCIC, BENFICA'YA UĞURLU GELİYOR

Benfica, bu sezon Vincic'in yönettiği iki kritik karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. 

Portekiz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'yi 1-0 ve lig aşamasında Napoli'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda yine Slavko Vincic düdük çalmıştı.

