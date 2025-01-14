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Mourinho'nun transfer listesi belli oldu: 4 isimle görüşmeler sürüyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig
Mourinhonun transfer listesi belli oldu: 4 isimle görüşmeler sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 21:51

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yönetime ilettiği transfer listesindeki isimler belli oldu.

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Ara transferde kadroya iki stoper takviyesi yapması beklenen Fenerbahçe'de Mourinho'nun listesindeki isimler netleşti.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Jose Mourinho, Tuta transferi dışında yönetime Serie A'dan 4 stoperin ismini verdi.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerin Lazio'da forma giyen Mario Gila, Torino'da forma giyen Saul Coco, Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic ve Udinese'de forma giyen Jaka Bijol olduğu belirtildi.

Bu 4 oyuncunun hiçbirinin Tuta transferi kadar bitmeye yakın olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu isimler için de girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Süper Lig

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