Mourinho'nun stajyeri, Manchester United'ın başına geçiyor! Tam bir Mou hayranı: Tek idolüm

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından arayışlar hız kazandı.

Manchester United'daki performansı çok eleştirilen Hollandalı Teknik Direktör Erik ten Hag, son olarak ligde West Ham United’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından görevden alındı.

Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarına hız kazandıran Manchester United yönetiminin hedefi Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim.

2020 yılından bu yana Portekiz ekibi Sporting’i çalıştıran Ruben Amorim, bu süre içinde Sporting ile 5 kez kupa sevinci yaşarken Avrupa'daki performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekti.

HOCALIK KARİYERİ 2018'DE BAŞLADI

Hocalık kariyerine 2018-19 sezonunda Casa Pia'da teknik direktörlük görevine başlayan Ruben Amorim, kısa süre sonra Braga B takımının teknik direktörü oldu.

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KUPA ZAFERİ SONRASI SPORTING'İN YOLUNU TUTTU

Aralık 2019 yılında Braga'nın teknik patronu olan ve 13 maçta 2.38 puan ortalaması yakalayan Ruben Amorim, Portekiz Lig Kupası'nı kazanmasının ardından 10 milyon Euro bonservis karşılığında Sporting Lizbon'un başına geçti.

SPORTING'LE 4 KUPA KAZANDI

Sporting Lizbon'la büyük başarılara imza atan Ruben Amorim, 2 kez Portekiz Ligi şampiyonluğu ve 2 kez de Portekiz Kupası zaferi yaşadı.

MOURINHO GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yakın zamanda İngiliz devinin yeni teknik direktörü olması beklenen Ruben Amorim ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı.

Ruben Amorim'in teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce 2017-18 sezonunda Manchester United'ın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun yanında staj yaptığı ve Mourinho'nun tarzını yakından incelediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Mourinho'nun, Manchester United'dayken staj yapması için Amorim'i kabul ettiği ortaya çıktı.

MOURINHO: "AMORIM YETERLİ KAPASİTEYE SAHİP"

Mayıs 2024'te Amorim hakkında konuşan Jose Mourinho, "Amorim'i bir teknik adam ve bir antrenör olarak çok severim. Herhangi bir ligde ve herhangi bir kulüpte işini başarıyla yapacak kapasiteye sahip." demişti.

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"TARİHTE ASLA YENİ BİR MOURİNHO OLMAYACAK"

Geçen sezon Sporting Lizbon'un Arsenal'ı elediği UEFA Avrupa Ligi eşleşmesi sonrası "Yeni Mourinho sen misin?" sorusuna yanıt veren Amorim, "Mourinho, türünün tek örneğidir. Sürekli mesajlaşırız. Ben yeni Mourinho değilim. Tarihte asla yeni bir Mourinho olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

"TEK İDEOLÜM MOURINHO"

Tribuna Expresso'ya yaptığı açıklamada ise idolünün Mourinho olduğunu söyleyen Ruben Amorim, "Mourinho benim rol modelim. Her teknik direktörün oyuna farklı yaklaşımları vardır, bazılarını beğenirim. Mesela Guardiola'yı beğenirim ancak benim için tek bir idol var, o da Mourinho. Onun nasıl oynattığını izledim, oyuna bakış açımı Mourinho'dan aldım. Rakiplerini olağanüstü şekilde iyi analiz eder, takımını buna göre hazırlar. Kazanmak için birçok yolu takımına adapte eder." ifadelerini kullanmıştı.