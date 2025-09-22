×
Mourinho'nun soyunma odası konuşması gündem oldu! 'Onları bitireceğiz'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 17:18

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan ve Benfica'ya imz atan Jose Mourinho, ilk maçına çıktı. Benfica, Mourinho'nun soyunma odasında konuşmasını paylaştı.

Portekiz Premier Lig'in 5. hafta maçında Benfica, deplasmanda AVS'yi 3-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada gözler Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz, Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun üzerindeydi.

Mourinho, teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Benfica’da adım attı. Ancak kulüp yönetiminde yaşanan değişiklikler nedeniyle yalnızca 11 maçın ardından istifasını verdi. Aradan geçen 25 yılın ardından, dünya futbolunun en tanınmış isimlerinden biri yeniden Estadio da Luz’a döndü.

Karabağ mağlubiyetinin ardından gönderilen Bruno Lage'nın yerine getiren Mourinho, AVS karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Mourinho’nun takımı sahaya oldukça motive çıkarken, soyunma odasındaki görüntüler de yayınlandı.

Soyunma odası konuşmasında Portekizli teknik adamın oyuncularına şu sözleri kullandığı görülüyor:

"Benfica’da kazanmak güzeldir. Benfica’da oynamaksa inanılmaz zordur. Benfica’da kaybetmek ise çok zordur. Ama Benfica’da kazanmak inanılmaz güzeldir. Çok konuştuk, şimdi oraya çıkıyoruz ve onları sahada bitireceğiz. Tek önemli şey 3 puanı kazanmak ve zirvede olmak."

Benfica, bu sezon ligde oynadığı beş maçta yenilgi yüzü görmedi. Lider Porto’nun beş puan gerisindeler ama bir maçları eksik. Mourinho, ikinci Benfica dönemindeki ilk iç saha sınavına Salı günü Rio Ave karşısında çıkacak. Ardından 30 Eylül’de Şampiyonlar Ligi’nde eski takımı Chelsea’ye konuk olacak.

 

