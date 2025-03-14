Mourınho'nun peşini bırakmayan penaltı laneti! 12 maçta 10 kez kaybetti

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden penaltılarla elenmesi Jose Mourinho'nun kariyerinde alıştığı bir durum: 12 maçta penaltılarla alınan 10. mağlubiyetiydi.

İlk maçı evinde 3-1 kaybeden Fenerbahçe, İskoçya'da eşitliği sağlamayı başardı ama penaltı atışlarında oldukça etkisiz kalarak maçı 3-2 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna veda etti. Jose Mourinho ve penaltılar basit tabirle 'anlaşamıyor.' Portekizli hoca Ibrox'ta kariyeri boyunca takımlarıyla kaldığı 12 penaltı atışlarından 10.'sunu da kaybetmiş oldu.

LANET CHELSEA'DE BAŞLADI

UD Leiria, Benfica ve FC Porto'da, Portekizli teknik adam bundan 'kaçmayı' başarmıştı ama penaltı laneti ilk olarak 2005'te Chelsea'deki ilk yurtdışı macerasında yazılmıştı.

26 Ekim 2005'te, İngiltere Lig Kupası'nın üçüncü turunda Londralılar Stamford Bridge'de Charlton'a elendi: 90 dakika sonunda 1-1, penaltılarla 4-5 misafir takım lehine sonuçlandı. Chelsea'de sonuç gerçekten kasvetliydi.

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KABUS DEVAM ETTİ

1 Mayıs 2007'de UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Anfield'da Liverpool'a 0-1 yenildiler ve penaltılarda 1-4 kaybettiler: 90 dakikada 1-1, penaltılarda Sir Alex Ferguson'un takımına 3-0. Chelsea'deki ikinci döneminde, takımın başına geçer geçmez devam etti. 30 Ağustos 2013'te, Avrupa Süper Kupası'nda Bayern Münih ile Prag'da 2-2 berabere kaldı ve Almanlar penaltılarla (5-4) galip geldi.

FA CUP'TA DA KADERİ DEĞİŞMEDİ

Ama dahası da vardı, Ekim 2015'te hala Chelsea'deyken, kısa süre sonra FA Cup sahnesini terk etti ve Stoke City'yle 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltılarda 4-5 kaybetti.

REAL MADRİD'LE BAYERN'E KAYBETTİ

Real Madrid teknik direktörü olduğu zaman ve kendisinin kaybettikten sonra ağladığı tek an olduğunu söylediği maçta, 'beyazlar' 2011/2012 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e yenildi ve Santiago Bernabéu'da Real'in elenişine tanık oldu: Uzatmaların sonucu 2-1 ve Bayern penaltılarda 1-3 kazanarak Real'i eledi.

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MANU VE TOTTENHAM'DA DA PENALTILAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Manchester United'a döndüğünde ise, Old Trafford'da Derby County FC'ye 90 dakikada 2-2 berabere kaldıktan sonra penaltılarda 7-8 yenildi ve böylelikle Lig Kupası'nın üçüncü turunda elendi. 25 Eylül 2018'de Tottenham'da, FA Cup'ın beşinci turunda Norwich tarafından elendiler: Maç 1-1 devam ederken, on bir metrede kanaryalar 2-3 kazandı.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ'NDE YİNE MOURINHO YİNE PENALTI ATIŞLARI

Ve sonunda, son yılların en tartışmalı hakem kararlarından birinde, İngiliz hakem Anthony Taylor tarafından, Mourinho'yu en çok incitecek başka bir kararı vermiş oldu: 2023 UEFA Avrupa Ligi finalinde, Roma'nın teknik direktörü olarak Sevilla'ya kaybetti: Uzatmaların sonuna kadar 1-1 giden maç, İspanyolların penaltılarda 4-1 kazanarak bitmesiyle son buldu.

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2 MAÇ İSTİSNASI VAR

Portekizli teknik adamın başarılar açısından iki başarısı var: 29 Eylül 2020'de Tottenham'da oynarken, o zaman Frank Lampard'ın çalıştırmış olduğu Chelsea'yle 90 dakika 1-1 berabere kaldıktan sonra penaltılarda 5-4 yenerek Lig Kupası'nda 5. tura yükseldi ve 24 Ağustos 2008'de Inter Milan'dayken Roma'yı (2-2, penaltılarda 6-5) yenerek İtalya Süper Kupası'nı kazandı.