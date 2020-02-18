Mourinho'nun öğrencileri RB Leipzig'i konuk ediyor! Tottenham'a verilen iddaa oranı...

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TOTTENHAM - RB LEIPZIG

Tottenham'da Kane ve Sissoko sonrası Heung-min Son da sakatlandı.

Koreli yıldız Villa Park’ta Aston Villa’ya 90+4’te attığı gol ile takımına galibiyeti getirmişti. Sağ kolundan ameliyat olacak ve bir süre takımından ayrı kalacak.

PSV'den devre arasında kadroya katılan Steven Bergwijn kanatta, Lucas Moura ise Dele Alli'nin önünde hücumun en ilerisinde yer alacak.



RB Leipzig'te ise stoper krizi yaşanıyor!

Upamecano cezalı, Orban ve Konate sakat. Savunmanın ortasında sağ bek Klostermann ile sol bek Halstenberg'in oynaması bekleniyor. 2001 doğumlu Jäkel ve Talabidi'nin kadroya eklenmesi şaşırtıcı olmaz.



Bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 35 gole katkı (25 gol - 10 asist) yapan Timo Werner; "Tottenham bizi doğru dürüst tanımıyor. Umuyorum bu eleme turu sonrası kendimizi onlara tanıtacağız..." dedi.

Siz de TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi eleme turunda mücadele edecek!

- Son 16'ya kalan takımlar arasında savunması en kötü takım Tottenham! (6 maç - 14 gol)

- Jose Mourinho, 2013-14 sezonundan sonra ilk kez, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında boy gösterecek.

- RB Leipzig'in hücum silahları Werner ve Forsberg, Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde attığı 20 golün 11'ine imza bıraktı. (Werner 6 gol - Forsberg 5 gol)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Tottenham galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %37'si İngiliz ekibin, ilk maçta hata yapmayacağını düşünüyor.

%15'lik kesim de "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU KERİM CAN ÖZDAL'IN TERCİHİ...

Tottenham, Devler Ligi'nde gruba Pochettino yönetiminde başlayıp son 2 maçta Mourinho ile devam etmiş ve gruptan çıkmayı başarmıştı. Grupta oynadıkları 6 maç da 4+ golle sonuçlanmıştı. Son 3 resmi maçını da kazanan Tottenham formda. Bu süreçte 8 gol attılar.

RB Leipzig ise bu deplasmanda gol atarak rövanş için avantaj elde etmeye çalışacak. Onların da hücum hattı etkili. Ofansif oynadıklarında bol gollü karşılaşmalara imza atıyorlar.

Tottenham'ın tempolu oyununa RB Leipzig'in de eşlik edeceğini düşünüyorum. Turun ilk ayağından en az 3 gol çıkar. "2.5 ÜST" öneriyorum.

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Tottenham TD Jose Mourinho, Harry Kane olmadan maçların zor geçtiğini söylemişti...