Mourinho'nun laptoplu protestosu dünyada yankılandı: Dahilik ve delilik

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Antalyaspor deplasmanında Edin Dzeko’nun attığı ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golünün ofsayt olmadığını göstermek için yaptığı protesto tüm dünyada büyük yankı yarattı. Portekizli çalıştırıcının, pozisyonun görüntüsünü dondurup diz üstü bilgisayarını yayıncı kuruluşun kamerasının önüne bırakması şu başlıklarla manşetlere taşındı:

HAREKETİ HAKEMİN HOŞUNA GİTMEDİ

PORTEKiZ:

A Bola: “Mourinho Antalya-Fenerbahçe maçındaki olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu.”

TVI: “Jose Mourinho bir hakem kararını protesto etmek için ustaca bir yol kullandı. İptal edilen golün tekrarının görüntülerini içeren bir bilgisayar aldı ve hatayı herkese göstermek için cihazı kameranın önüne koydu. Bu onun saymakla bitmeyecekler listesine eklenen sıra dışı bir andı.”

Haberin Devamı

FRANSA:

L’Equipe: “Mourinho’nun karara şahsen itiraz etmek yerine yaptığı bu ilginç hareket maçın hakeminin hoşuna gitmedi ve sarı kart gördü”

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO

iTALYA:

Corriere dello Sport: “Jose Mourinho’dan daha önce hiç görülmemiş bir protesto şekli.”

Football İtalia: “Hakemlere yönelik tuhaf protestolarla dolu uzun geçmişi... Bugün ise bu listeye komik bir olay daha ekledi ve Antalyaspor maçında protesto ettiği durumun hareketsiz görüntüsünün bulunduğu dizüstü bilgisayarı yedek kulübesinin yanındaki yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu.”

La Gazzetta dello Sport: “Dahilik ve delilik.”

YENİ BİR GÖSTERİ DAHA SUNDU

iNGiLTERE:

Daily Mail: “İtiraz için benzersiz bir yol buldu. Jose Mourinho, takımının Antalyaspor’u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi.”

Sky Sport: “Jose Mourinho’nun şaşırtıcı protestosu! Edin Dzeko’nun ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golü için diz üstü bilgisayarı kamera önüne getirdi.”

Planet Football: “Patlamış mısırları kapın, Mourinho futbolun en son ceza gerektiren suçunu icat etti.”

iSViÇRE

Blick: “Eşi benzeri görülmemiş provokasyon. O gerçekten de ‘Özel Biri’! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu.”

Haberin Devamı

BUNU SADECE MOURİNHO DÜŞÜNEBİLİRDİ

iSPANYA:

Marca: Bir başka Jose Mourinho çılgınlığı daha: Bunu sadece Mourinho düşünebilirdi. ‘Special One’, Fenerbahçe’nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada yayıncı kuruluşun kamerasının önüne hakeme itiraz ettiği pozisyonun görüntüsünü koydu.”

iSKOÇYA:

Daily Record: “Dizüstü bilgisayarını çıkararak hakem kararıyla dalga geçmekten tuhaf bir sarı kart gören Mourinho, bu hareketiyle bir kez daha tüm manşetleri süsledi. Portekizli teknik direktör, hiçbir zaman ilgi odağı olmaktan uzak kalacak birisi değil.