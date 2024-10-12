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Mourinho’nun kızı Matilde görkemli düğünle evleniyor

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#Mourinho#Matilde Mourinho#Düğün
Mourinho’nun kızı Matilde görkemli düğünle evleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 19:02

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kızı Matilde Mourinho, uzun zamandır birlikte olduğu nişanlısı Danny Graham ile dünya evine giriyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, nişanlısı Danny Graham ile görkemli bir törenle evlenecek.

Mourinho'nun en büyük çocuğu olan Matilde, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Danny Graham ile babasının doğduğu ve Lizbon yakınlarındaki Setubal'de bulunan Azeitao aile çiftliğinde bugün dünya evine girecek.

2 milyon sterlinlik çiftlikte, 300 davetlinin katılımıyla gerçekleşecek düğün, Portekiz'de "yılın düğünü olarak adlandırılıyor.

SEÇKİN KONUKLARLA ÖZEL YEMEK

The Mag by Flash'ın haberine göre; Jose Mourinho, kutlamalara cuma akşamı düğün mekanına yakın prestijli Jose Maria da Fonseca Evi Müzesi'nde 80 seçkin konuk için düzenlenen bir akşam yemeğiyle başlayacak.

Bölgedeki otellerin tamamen dolduğu, bazı misafirlerin özel jetlerle iniş yapacağı ve şoförlü araçlarla ağırlanacağı belirtiliyor.

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#Mourinho#Matilde Mourinho#Düğün

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