Mourinho'nun kaderi, Başkan Ali Koç'un iki dudağı arasında!

Benfica yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi defterinin kapatılması, Fenerbahçe ile Jose Mourinho arasındaki iplerin büyük ölçüde kopmasına yol açtı. Artık Portekizli teknik adam ile yolların ayrılmasına ‘yüksek ihtimal’ gözüyle bakılıyor.

Şimdi gelin biraz geriye gidip, köprülerin atılmasına yol açan olayları anlatalım...

BARDAĞI TAŞIRAN SÖZLER

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan Mourinho’nun esasında bu sezona hiç başlamaması gündemdeydi. Ancak başkan Ali Koç’un haziran ayında Mourinho ile Londra’da yaptığı görüşmede yola devam kararı alındı. Aradan geçen sürede Jhon Duran, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Archie Brown, Edson Alvarez ve Dorgeles Nene gibi önemli futbolcular onlarca milyon Euro’luk maliyetle kadroya dahil edildi.

Ne var ki Mourinho’nun Benfica maçı öncesi Lizbon’da yaptığı açıklamalarda yönetimin transferde ‘yetersiz ve plansız’ olduğunu ifade etmesi resmen şok etkisi yarattı.

“Eğer Şampiyonlar Ligi kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki sürede transferde bir şeyler yapılmış olurdu. Fenerbahçe’nin bir transfer listesi olduğunu düşünmüyorum” diyen Mourinho’nun bu sözleri, deyim yerindeyse bardağı taşıran son damla oldu.

YÖNETiCiLER AYNI GÖRÜŞTE

Fenerbahçe yöneticilerinin hemen tümü Mourinho ile yolların bir an önce ayrılması gerektiği görüşünde birleşti. Sarı lacivertlilerde şimdi gözler başkan Ali Koç’ta. Eğer Koç da yönetimin desteğini kaybeden ve camiadan büyük tepki gören Mourinho’nun gitmesinden yana tavır alırsa, yollar kesin olarak ayrılacak.

TRANSFERDE BiR HATA VARSA SORUMLUSU MOURiNHO’DUR

Mourinho’nun, “Başarılı olmam için gereken transferler yapılmıyor” diye eleştirdiği Fenerbahçe yöneticiler, Portekizli teknik adamın gerçekleri çarpıttığını ileri sürdü. Sarı lacivertlilerin, “Biz, kendisinden hangi mevkilere hangi futbolcuları istediğini defalarca sorduk. Milan Skriniar dışında hiçbir futbolcunun ismini vermedi. Eğer gerekli transfer yapılmıyorsa bunun sorumlusu biz değil, Mourinho’nun kendisidir” dediği öğrenildi.