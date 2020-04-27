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Futbol
Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:44,Son Güncelleme:

Mourinho'nun istediği İngiliz kaleci Ted Smith futbolu bıraktı

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Mourinho'nun istediği İngiliz kaleci Ted Smith futbolu bıraktı
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İngiliz kaleci Ted Smith, 24 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Tottenham menajeri Jose Mourinho'nun transfer etmek istediği Smith, sosyal medyadan yapılan kötü yorumlar sebebiyle bu kararı aldığını belirtti.

Spor Arena Dış Haber | İngiltere 3. Lig ekiplerinden Southend United forması giyen İngiliz kaleci Ted Smith, 24 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

"KÖTÜ YORUMLAR BENİ HAFTA BOYUNCA ETKİLİYORDU"
Jose Mourinho'nun kadrosuna katmak istediği Ted Smith, "Bu ben değildim, zevk aldığım şey bu değildi. Futbolu ve antrenmanları seviyordum. Ancak maçtaki baskılar benim için fazlaydı. Maçtan sonra sosyal medyada insanların ne yazdığına bakıyordum. Yapılan kötü yorumlar beni hafta boyunca etkiliyordu. Psikoloğa bile gittim. Bu soruyu kendime defalarca sordum ve futbolu bırakmaya karar verdim. Benim gibi bu durumda olan insanlar olabilir. Umarım söylediklerim başkalarının hayatının futboldan daha değerli olduğu fark etmelerine yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'nın 18, 19 ve 20 yaş altı formalarını giyen Smith, 18 ay süren sakatlığının ardından sosyal medyada birçok olumsuz eleştiri almıştı.

Mourinhonun istediği İngiliz kaleci Ted Smith futbolu bıraktı

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