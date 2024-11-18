Mourinho'nun Griezmann hayali suya düştü: ABD'ye gidiyor!

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İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Antonie Griezmann hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen Antonie Griezmann hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.İspanyol ekibinin ilerleyen yaşı sebebiyle 33 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edilirken Fransız futbolcunun yeni adresi hakkında bir iddia ortaya atıldı.

ABD'YE GİDİYOR

Relevo'nun haberine göre golcü futbolcunun yeni adresi Amerika Birleşik Devletleri olacak. Gazete, tecrübeli oyuncunun ara transfer döneminde MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer olacağını öne sürdü.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Gelecek sezonun sonunda Atletico Madrid ile olan sözleşmesi bitecek olan Antoine Greizmann'ın ismi birçok takım ile beraber anılıyordu. Bu takımlardan biri de Fenerbahçe'ydi.

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İspanyol basınında yer alan haberlerde teknik direktör Jose Mourino'nun da 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edilmişti.



BU SEZON 18 MAÇA ÇIKTI

ABD'ye transfer olacağı iddia edilen 33 yaşındaki Antoine Greizmann, bu sezon Atletico Madrid formasını 18 maçta terletti. Bu maçlarda 1.297 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, süre bulduğu dakikalarda takımına 4 gol - 6 asistlik katkı sağladı.



FRANSA MİLLİ TAKIMI'NI BIRAKTI

Fransa Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanma sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, 30 Eylül 2024 tarihinde milli takım kariyerine son verdiğini açıklamıştı.

Golcü futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayatımın bu bölümünü anılarla dolu bir kalple kapatıyorum. Bu muhteşem macera için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz!” ifadelerini kullanmıştı.