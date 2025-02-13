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Mourinho'nun 'GOAT' sözlerine Mauro Icardi'den peş peşe göndermeler!

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#Icardi#Mourinho#Galatasaray
Mourinhonun GOAT sözlerine Mauro Icardiden peş peşe göndermeler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 21:35

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisine 'GOAT' demesi üzerine kişisel sosyal medya hesabından manalı bir paylaşımda bulundu.

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Mauro Icardi, Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözleri üzerine bir sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

"Mauro Icardi'nin sizin hakkınızdaki sosyal medya paylaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine basın toplantısında Jose Mourinho, 'Icardi bir 'GOAT' ve ben de çok büyük bir 'GOAT' olduğum için onun hakkında yorum yapmıyorum.' şeklinde bir yanıt vermişti.

Portekizli teknik adamın bu sözleri üzerine Mauro Icardi, kişisel sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımda bulundu.

ICARDI'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Arjantinli yıldız önce Galatasaray forması giyen bir keçinin yanında 2 Süper Lig kupası, 1 Süper Kupa ve gol krallığını temsilen bir altın ayakkabı paylaşımında bulundu.

Mourinhonun GOAT sözlerine Mauro Icardiden peş peşe göndermeler
Daha sonra yaptığı paylaşımda ise 'The Turkish G.O.A.T' notuyla bir görsel paylaştı.

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Mourinhonun GOAT sözlerine Mauro Icardiden peş peşe göndermeler

 

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#Icardi#Mourinho#Galatasaray

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