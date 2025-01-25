Mourinho'nun Fenerbahçe'ye hediyesi: Yusuf Akçiçek

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Fenerbahçe'nin önceki gün Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldığı Avrupa Ligi maçı futbol olarak pek tat vermese de, tribündeki sarı lacivertli taraftarlar yeni bir yıldız adayını izlemenin mutluluğunu yaşadı. Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz’ın yokluğunda ilk 11’de forma giyen ve 90 dakika sahada kalan 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek, sergilediği futbolla sadece sarı lacivertli takımın değil, maçın en iyi oyuncusu oldu.

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1.93'lük boyunun avantajını iyi kullandı

Yıllardır Fenerbahçe’de oynuyormuş gibi, yaşından beklenmeyecek bir özgüvenle mücadele eden genç futbolcu, Cherki, Mikautadze ve Lacazette gibi yıldızlar karşısında başarıyla görev yaptı. 1.93 metrelik boyu ve güçlü fiziğinin avantajlarını iyi kullanan Yusuf, özellikle de etkili uzun paslarıyla dikkat etti. Yusuf’un bu yönünü çok beğenen teknik direktör Jose Mourinho, Lyon maçından önce kendisine, “Fırsat bulduğun her an uzun pas at” dedi ve bu sayede genç oyuncu 7 uzun pas attı.

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15 yaşında Galatasaray'dan transfer edildi

Mourinho'nun, “Bir gün Fenerbahçe’den ayrılırsam, arkamda bir dünya yıldızı bırakmak istiyorum” sözleriyle işaret ettiği 18 yaşındaki savunmacının, yeteneklerini geliştirmek için sürekli ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe scout ekibinin çalışmaları sonucunda 15 yaşında iken Galatasaray altyapısından transfer edilen Yusuf Akçiçek, son 3 yılda gösterdiği gelişimle kendisine büyük yatırım yapan Fenerbahçe yönetiminin ve hocalarının yüzünü güldürdü.