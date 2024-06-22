Mourinho'nun eski yardımcısı Morais, Türkiye - Portekiz maçını yorumladı: Türkiye'nin en büyük avantajı...

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Gürcistan’ı yenerek F Grubu’na 3 puanla başlayan A Milli Futbol Takımımız, BVB Dortmund Stadı'nda Portekiz ile önemli bir mücadeleye çıkacak. Milliler, yıldızlarla dolu rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılması durumunda üst tura çıkmayı garantileyecek. Bir dönem Antalyaspor’da da görev yapan Portekizli teknik direktör Jose Morais, dev maç öncesi her iki ekibin avantajlarıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖR JOSE MORAIS’İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“PORTEKİZ’İN KÜÇÜK BİR AVANTAJI OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Türkiye ve Portekiz’in ilk maçlarından 3 puanla ayrılmayı başardığını ve bugün büyük bir maça çıkacaklarını vurgulayan Jose Morais, avantajı yüksek olan takımdan bahsederek, “Türkiye'nin Almanya'da büyük bir taraftar kitlesi var ve neredeyse kendi evlerinde oynuyorlar diyebiliriz. Portekiz'in harika oyuncuları var. Zevkli ve heyecan verici bir maç olacak. Ben yine de Portekiz'in küçük bir avantajı olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

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“ÇEKYA GİBİ İYİ ORGANİZE OLMUŞ BİR TAKIMI YENMEK KOLAY DEĞİLDİ”

Portekiz’in gruptaki ilk maçında Çekya karşısında son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazanmasına değinen Morais, “İlk maçı kazanmak çok önemliydi. Bugünlerde Avrupa'daki tüm takımlar güzel performans göstermek için maçlara en iyi koşullarda hazırlanıyor. İyi savunma yapmak her takımın zihniyetinde var. Çekya gibi iyi organize olmuş bir takımı yenmek kolay değildi” diye konuştu.

“TEKNİK DİREKTÖR ROBERTO MARTINEZ, NE YAPACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR”

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez’le ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, meslektaşıyla ilgili olarak, “Roberto Martinez, iyi fikirleri ve organize oyun vizyonu olan iyi bir teknik direktör. Ne yapacağını çok iyi biliyor. Her yöneticinin farklı liderlik tarzı vardır, Roberto Martinez’in de öyle. Ona şans diliyorum ve başarıya ulaşması için her zaman destek olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“CRISTIANO RONALDO, BU TAKIMIN LİDERİ. ONUN TAKIMA ETKİSİ ÇOK BÜYÜK”

Portekiz’in kadro potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunan 58 yaşındaki çalıştırıcı, Cristiano Ronaldo’ya dikkat çekerek, “Cristiano Ronaldo’nun takıma etkisi büyük. O, Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri ve bu takımın lideri. Aynı zamanda harika bir insan ve arkadaş. Portekiz’in kadrosu farklı jenerasyonlardan potansiyelli ve harika oyuncularla dolu. Cristiano Ronaldo'dan Bernardo Silva’ya, João Félix'ten Francisco Conceição'ya, Bruno Fernandes'ten Joao Neves'e, Pepe'den Rúben Dias’a kadar aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla kalitede isim var. Bugünkü maçta ayrıca Gonçalo Ramos’un da önemli etkileri olabilir” dedi.

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A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024’e grup lideri olarak gelmesinde pay sahiplerinden birisi olan teknik direktör Vincenzo Montella’nın başarılı yönetimine değinen Portekizli teknik adam, “Montella’nın Türk futbolcularla enerjisi ve zihniyeti uyum içerisinde” diye vurguladı.

“ARDA GÜLER, DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİSİ OLABİLİR”

A Milli Futbol Takımımızın kadrosundaki isimlerle ilgili konuşan Jose Morais, özellikle 19 yaşındaki yıldız Arda Güler’in performansının altını çizerek, “Kadronuz Hakan Çalhanoğlu gibi tecrübeli ve Arda Güler gibi kaliteli genç oyuncuların karışımından oluşan başarılı oyuncularla dolu. Arda Güler, Arda Turan ile aynı yolda ilerliyor. O, dünyanın en iyi oyuncularından biri olma potansiyeline sahip. Arda, umarım Portekiz'in iyiliği için maçta etkili olmaz” ifadelerini kullandı.

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“TÜRK TARAFTARLAR, İNANILMAZLAR VE FUTBOLU TUTKULU BİR ŞEKİLDE YAŞIYORLAR”

EURO 2024’te A Milli Takım’a 90 dakika boyunca destek olan Almanya’daki taraftarlarımızın takıma etkisini değerlendiren Jose Morais, son olarak şunları söyledi: “Futbol antrenörlüğü kariyerimde yaşadığım en büyük anılardan biri de Türk futbol taraftarlarının yarattığı atmosferlerdir. Onlar inanılmazlar. Ayrıca futbolu tutkulu ve dayanışmacı bir şekilde yaşamanın bir örneğidirler. Türk taraftarları çok seviyorum ve onlara minnettarım. Bugünkü maçta da Türk Milli Takımı’nı güçlü bir şekilde destekleyeceklerine eminim.”