Mourinho'nun değil Fenerbahçe'nin geleceği konuşuldu!

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği konuşuluyor. Başkan Ali Koç’un takımda kalıp kalmayacağı tartışılan Portekizli hoca ile bir araya geleceği ve yolların ayrılacağı iddia ediliyordu.

Beklenen zirve önceki akşam Londra’da gerçekleşti ancak öncesinde de sarı lacivertli takımdaki yeni futbol yapılanmasında kendilerinden büyük beklentiler olan Devin Özek ile Okan Özkan, İngiltere’de Portekizli teknik adam ile bir araya geldi.

Fenerbahçe’nin yeni futbol direktörü Devin Özek Almanya’dan, futbol koordinatörü Okan Özkan ise İstanbul’dan Londra’ya geçerken Mourinho ile birlikte bu üçlü, üç gün boyunca 2025-26 sezonunda Fenerbahçe’de uygulanacak yeni futbol stratejisini konuştu. Bu ekibe önceki gün başkan Ali Koç da dahil oldu.

AYRILIK GiBi BiR KONU MASAYA YATIRILMADI

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Dörtlü toplantıda Okan Özkan, Samandıra’da ve Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde alt yapıda uygulamayı planladığı işleyişi sunarken, Devin Özbek ise A Takım’da hayata geçireceği yeni futbol yapılanmasını aktardı. Mouriho da Portekiz‘in başkenti Lizbon yakınında yapılacak yeni sezon yükleme kampı ve hazırlık maçlarını aktardıktan sonra takımda transfer yapılmasını istediği bölgeleri ve oyuncu profillerini aktardı.

Ali Koç ile Mourinho’nun birebirde gerçekleştirdiği zirvede ise Portekizli teknik adamın ayrılığı gibi bir konunun masaya yatırılmadığı öğrenildi.

Başkan Ali Koç’a yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre bu yemekte yeni sezon planlamasının, kamp hazırlıkları ve transferlerin görüşüldüğü öğrenildi.

Hürriyet’in ulaştığı bir kaynak şu bilgileri verdi:

36 MiLYON EURO ŞiMDi ÖNERiLSE KALMASI iÇiN ISRARCI OLURUZ

· SORU: Ayrılık söz konusu oldu mu?

· YANIT: Hayır, sadece yeni sezon hazırlıkları masadaydı.

· SORU: “Mourinho yeni sezon için Fenerbahçe’de devam ediyor” desek yanılır mıyız?

· YANIT: Hayır yanılmazsınız. Çünkü başkanımız Ali Koç bu konuda kararlılığını daha önce de açıklamıştı.

· SORU: Peki ya Mourinho tarafı… O ne düşünüyor?

· YANIT: Onun için de bir sorun yok. Ama ona çok yüksek bir teklif gelirse tutumu ne olur bilmiyorum. Biliyorsunuz geçen sezonun devre arasında 36 milyon Euroluk bir teklif gelmiş hoca geri çevirmişti.

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· SORU: Böyle bir teklifle gelirse, Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun tavrı ne olur?

· YANIT: Biz, hocamız Mourinho’nun gitmemesi konusunda ısrarcı oluruz. Evet, Londra’daki Ali Koç-Mourinho zirvesinden çıkan sonuç bu. Yeni sezon, yeni ümitler ve yeni transferler konusunda her iki isimde uyum içinde. Mourinho devam...