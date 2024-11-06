Mourinho'nun Arda Güler ısrarı sürüyor! Florentino Perez ile telefonda görüştü: Başkan, bize ver

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Milli yıldız Arda Güler, 2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu.

Genç yetenek geçtiğimiz sezonun son döneminde gösterdiği performansla eflatun beyazlı taraftarların sevgilisi olmuştu.

Milli oyuncunun bu sezon 11'de daha fazla şans bulması bekleniyordu ancak teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i genellikle yedek kulübesinde tutmayı tercih etti. Yıldız futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu belirtilirken İspanyol basınında Arda Güler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE DEVREDE!

El Nacional'ın haberine göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 11'de fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuyu yarım sezonluğuna Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak bakıyor.

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MOURINHO'DAN PEREZ'E TELEFON

İspanyol iş insanının Arda Güler'in eski takımında yeniden yükselişe geçeceğine inandığı bildirilirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile de konu hakkında görüştüğü iddia edildi.

MILAN MAÇINDA DA OYNAMADI, ANCELOTTI'YE TEPKİ YAĞDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Real Madrid, kendi evinde İtalyan temsilcisi Milan'a 3-1 mağlup oldu.

Maç boyunca üretim noktasında sıkıntı çeken eflatun beyazlılarda Arda Güler'in yerine Ceballos'un oyuna dahil edilmesi Real Madrid taraftarlarında tepkiye neden oldu. Taraftarlar teknik direktör Carlo Ancelotti'yi istifaya davet etti.

Ancelotti'ye maç sonrası sosyal medyadaki tepkilerden bazıları

- Kadronun en güçlü ikinci oyuncusu Valverde'yi çıkarıp, en güçlü oyuncu Arda Güler'i yedek kulübesinde tuttuğunuzu hayal edin.

- Sen Arda Güler'sin. Son Avrupa Kupası'nın en iyi oyuncularından biri, bir dünya mücevheri ve koçunuzun size ayırdığı birkaç dakikanın tüm avantajlarından yararlandınız. Bugün Ancelotti, Modric (39 yaşında), Tchouaméni ve Ceballos'u tercih etti.

- Arda Güler şu maçta nasıl oyuna girmez? Anlamsız yani...

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- Çok üzgünüm Arda Güler, bu adam seni hiç beğenmiyor.

- Arda Güler'in gitmesi kaçınılmaz!

- Arda Güler'den önce Ceballos... Bu adam deli! Hiçbir şey anlamıyorum.

- Bu onun yaptığı lanet bir şaka.



- Arda Güler'in yıldız oyuncu olabilmesi için ne yapması gerekiyor?

- Ancelotti, Ceballos'u Arda Güler'den önce mi aldı? Peki neden?

- Ancelotti, kendi iyiliğin için bugün Real Madrid'i terk et! Arda Güler'e ve Endrick'e yaptığın ayıp, hemen defol.

- Arda Güler tecritte olabilir mi?

- Ceballos değildi! Arda Güler'di, Arda Güler'di, Arda Güleeeeerrrrr! Her şey yanlış Carlo Ancelotti, her şey yanlış!

-Endrick, Rodrygo ve Arda Güler var ama Ancelotti, Ceballos'u mu tercih ediyor?

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BU SEZON 11 MAÇTA OYNADI

19 yaşındaki Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması ile 11 maça çıktı. Bu maçlarda toplam 292 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

REAL MADRID OSASUNA İLE KARŞILAŞACAK

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a karşı ağır bir mağlubiyet alan Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında Osasuna'yı konuk edecek.

9 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.

EFLATUN BEYAZLILAR İKİNCİ SIRADA

Şu ana kadar La Liga'da 11 maça çıkan Real Madrid toplamda 24 puan topladı ve maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.