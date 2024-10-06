'Mourinho'nun aklında, hayalinde sadece Fenerbahçe var'

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İngiliz medyasında bir süredir yer alan “Everton Kulübü’nün yeni sahibi The Friedkin Group, teknik direktörlüğe Jose Mourinho’yu getirmek istiyor” iddiasının Portekizli teknik direktörün dışında geliştiği ve kendisinin Fenerbahçe’den ayrılmak gibi bir düşüncesinin kesinlikle olmadığı belirtildi. Sarı lacivertli kulüp yetkilileri, Hürriyet’in konuyla ilgili sorusuna, “Everton’dan bir teklif yok, gelse dahi Mourinho’nun aklında, hayalinde Fenerbahçe’den başka bir kulüp yok. O tamamen işine konsantre” cevabını verdi.

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BASKET MAÇINA HAYRAN KALDI

Öte yandan Fenerbahçe Beko’nun önceki gün THY Euroleague’de Olympiakos’u 82-71 yendiği maçı tribünden izleyen Jose Mourinho, Ülker Spor Salonu’nun atmosferine hayran kalırken, karşılaşma sırasında çektiği fotoğrafı İnstagram’dan paylaşıp “Big Club (Büyük Kulüp)” diye yazdı.

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