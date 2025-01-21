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Mourinho'nun Adana'daki ilk 11 tercihinin nedeni grip! Samandıra'yı Influenza A Virüsü vurdu

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Adana Demirspor
Mourinhonun Adanadaki ilk 11 tercihinin nedeni grip Samandırayı Influenza A Virüsü vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 07:00

Adana Demirspor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya sürdüğü ilk 11 tercihinin nedeni ortaya çıktı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Adana Demir maçındaki rotasyonu için ‘taktiği gereği’ yorumları yapılsa da işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

Samandıra'yı Influenza A Virüsü vurdu

Bir süredir Türkiye’yi etkisi altına alan Influenza A Virüsü Samandıra’yı da etkilerken Tadic, Osayi, Mert Müldür, Maximin, Mert Hakan ve Szymanski ile tercüman Sinan Levi hastalığı şiddetli yaşadı.

Mourinhonun Adanadaki ilk 11 tercihinin nedeni grip Samandırayı Influenza A Virüsü vurdu

Maximin gidemedi, Osayi ve Tadic sadece 2. yarı

Maximin ve Levi Adana’ya gidemezken Mert Müldür fedakarlık göstererek 90 dakika oynadı. Osayi ve Tadic ise vitamin takviyeleriyle 2. yarıda görev yapabildiler.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Adana Demirspor

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