Mourinho'nun Adana'daki ilk 11 tercihinin nedeni grip! Samandıra'yı Influenza A Virüsü vurdu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Adana Demir maçındaki rotasyonu için ‘taktiği gereği’ yorumları yapılsa da işin aslının öyle olmadığı ortaya çıktı.

Samandıra'yı Influenza A Virüsü vurdu

Bir süredir Türkiye’yi etkisi altına alan Influenza A Virüsü Samandıra’yı da etkilerken Tadic, Osayi, Mert Müldür, Maximin, Mert Hakan ve Szymanski ile tercüman Sinan Levi hastalığı şiddetli yaşadı.

Maximin gidemedi, Osayi ve Tadic sadece 2. yarı

Maximin ve Levi Adana’ya gidemezken Mert Müldür fedakarlık göstererek 90 dakika oynadı. Osayi ve Tadic ise vitamin takviyeleriyle 2. yarıda görev yapabildiler.