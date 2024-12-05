Mourinho’nun açtığı yoldan ilerliyorlar

Haberin Devamı

Zaman değişiyor, yöneticiler değişiyor, beklentiler değişiyor. Futbol tüm bu değişimlere hızlı adapte oluyor ve değişirken gelişmeye devam ediyor. Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti ve daha niceleri bu oyuna çok başka farklılıklar getirdi. Şimdi Liverpool ile başka seviyelere oynayan bir Arne Slot dönemine geçiş halindeyiz. Hal böyleyken bu değişimler kulüplerin teknik adamlara bakışlarını da farklı bir noktaya götürdü. Manchester United şimdilerde Ruben Amorim ile yeni bir o kadar da geçmişin esintilerine hakim bir dönüşüm istiyor. Amorim sonrası Portekiz Ligi’nde ise yeni bir Amorim’in doğuşu çok yakın. O da Amorim’in Sporting’deki veliahtı ile aynı ismi taşıyan Casa Pia’nın teknik direktörü Joao Pereira. Henüz 32 yaşındaki Pereira, Portekiz Ligi’nin en genç antrenörü unvanının sahibi. Onu Casa Pia’ya getiren faktörler ise akademilerde ve alt liglerde elde ettiği başarılar oldu.

Haberin Devamı

BÜYÜK LiGLER iÇiN ÇALIŞIYOR

Geçen sezon Alverca’yı 19 yıl sonra 3. ligden 2. lige çıkaran 32 yaşındaki Joao Pereira, bunu puan ve gol rekoruyla başarırken, ulusal kategoride şampiyonluk yaşayan en genç teknik direktör olarak da tarihe geçti. Mealhada, Padroense, Palmeiras ve Porto’nun alt kategorilerinde antrenörlük eğitimi alan Pereira, ardından Luis Gonçalves’in asistanı olarak Vitinha, Fabio Vieira, Joao Mario veya Romario Baro gibi oyuncularla çalışma fırsatı buldu. 75 maçlık kariyerine 50 galibiyet sığdıran 32 yaşındaki teknik adam kendini şimdiden daha büyük liglere hazırlıyor. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerini konuşan Pereira aynı zamanda İtalyanca ve Almanca öğreniyor. Yolu Sporting’den Manchester United’a uzanan Amorim misali o da Ada’nın yolunu tutmak isteyenlerden. Jose Mourinho’nun açtığı yoldan birbirinden önemli teknik adamları dünya futboluna kazandıran Portekiz yakın zamanda Joao Pereira ismini çok daha fazla duyuracak gibi...

DEVLER LiGi’NiN YENi FORMATI FUTBOL GURULARINA YARAMADI

Futbolda değişimler hızlandıkça oyunun en iyileri bile adaptasyon konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. En yakın örneği yeni Şampiyonlar Ligi formatı. Yeni puan sistemi Ancelotti (Real Madrid), Guardiola (Manchester City) ve Luis Enrique (PSG) gibi futbol gurularına yaramadı. İşin ilginç yanı şu anda doğrudan 16’ya katılmaya hak kazanan 8 takımın teknik direktörü en genç ve Avrupa’da çok az deneyime sahip olanlar. Atalanta’nın 66 yaşındaki hocası Gasperini’yi saymazsak bu teknik direktörlerin yaş ortalaması 47. En gençleri de Dortmund’u çalıştıran 36 yaşındaki Nuri Şahin. Kısacası deneyimli teknik adamların henüz sınıfı geçemediği ancak gençlerin daha başarılı olduğu yeni ve karmaşık bir fotoğraftan bahsediyoruz.

Haberin Devamı

GASPERiNi’NiN ADAMLARI SAATTE 1000 KM HIZLA GiDiYORLAR

İtalyanların efsane teknik direktörlerinden Arrigo Sacchi, Gian Piero Gasperini’nin çalıştırdığı Atalanta konusunda Real Madrid ve Barcelona’yı uyardı. La Gazetta dello Sport’a konuşan Sacchi, “Atalanta en zor şeyleri bile kolaylaştırıyor ve bu dikkate değer bir kalite. Bence Real Madrid ve Barcelona’nın çok dikkatli olması gerekecek. Şu anda Gasperini’nin adamları saatte 1000 kilometre hızla gidiyorlar! Tam hızda ilerliyorlar” ifadelerini kullandı. Gasperini’ye de övgüler yağdıran Sacchi, “Bu adamları ve liderleri Gasperini’yi alkışlamak için ayağa kalkmalıyız. Harika bir yolculuk yapıyorlar” diye konuştu. Aralık ve ocak aylarında Gasperini’li Atalanta, önce Real Madrid ardından Barcelona ile karşılaşacak.