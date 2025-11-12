Mourinho'nun 750 bin Euro'luk boğaz keyfi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de büyük beklentilerle göreve getirilen teknik direktör Jose Mourinho ile hayal kırıklığı yaratan performansının ardından yollar 29 Ağustos 2025 tarihi ile resmen ayrılırken Portekizli çalıştırıcının 15 aylık görev süresi ile ilgili her geçen yeni detaylar çıkıyor. Sarı lacivertli kulübün resmi açıklamasına göre yıllık 10.5 milyon Euro maaş ödenen, ayrılırken 9 milyon Euro’su kendisine olmak üzere ekibiyle birlikte toplam tazminatı 15 milyon Euro’yu bulan Mourinho’nun bu sürede yaptırdığı transferler için de kulüp 125 milyon Euro’yu aşan bir bonservis ve kiralama yükümlülüğünün altına girdi.

Fenerbahçe’nin önerisini reddetti

Sarı lacivertli kulüple vedalaşmasının ardından kariyerine ülkesi Benfica’da devam etmesine rağmen Fenerbahçe ile ilgili konuşmalarına devam eden 62 yaşındaki çalıştırıcının bütün bu maliyete ek olarak, giderken yüklü bir otel faturası da bıraktığı ortaya çıktı. Kulübün kendisine önerdiği lüks villa yerine İstanbul’da kaldığı süre boyunca Four Seasons Bosphorus Hotel’de boğaz manzaralı bir süitte kalan Jose Mourinho’nun bu tercihinin sarı lacivertli kulübe maliyetinin ise 750 bin Euro (yaklaşık 36.6 milyon TL) olduğu öğrenildi.

En ucuz süit 2 bin 100 Euro

Four Seasons Bosphorus Hotel’de en ucuz süitin günlük ortalama fiyatı 2 bin 100 Euro’dan başlarken özel süitlerin günlüğü 7 bin 600-9 bin Euro civarında. ‘Atik Paşa Suit’ isimli kral dairesinin fiyatı da 23 bin Euro artı KDV. Manchester United’ı çalıştırdığı dönemde de yaklaşık 2.5 yıl otelde kalan Jose Mourinho’nun konuklama maliyeti o dönem İngiliz kulübüne 600 bin Euro’ya mal olmuştu. The Lowry Hotel’de kalan Portekizli teknik adam İngiliz basınında otel faturalarıyla da sık sık manşet olmuş kaldığı günler sayılarak bile kabaran faturalar haber yapılmıştı.

Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde 62 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı.