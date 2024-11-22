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Mourinho'lu Osimhen'li ligimiz dünyada 17. sırasında!

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#Mourinho#Osimhen#Immobile
Mourinholu Osimhenli ligimiz dünyada 17. sırasında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 07:00

Opta’nın hazırladığı listenin zirvesinde İngiltere Premier Lig bulunurken, İtalya ligi Serie A ikinciliği, Almanya ligi Bundesliga üçüncü sırayı aldı. Çekya (15) ve Polonya (15) da Süper Lig’in önünde kendine yer buldu.

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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun yanı sıra Mauro İcardi, Victor Osimhen, Edin Dzeko, Sofyan Amrabat, Fred, Ciro İmmobile gibi dünya yıldızlarının forma giydiği Trendyol Süper Lig, dünyanın en güçlü ligleri sıralamasında kendine 17. basamakta yer bulabildi.

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20 LiGiN 16’SI AVRUPA’DAN

Spor istatistikleri toplayan ve verileri analiz eden Opta’nın hazırladığı listenin zirvesinde İnglitere Premier Lig bulunurken, İtalya ligi Serie A ikinciliği, Almanya Bundesliga üçüncü sırayı aldı. İspanya La Liga dördüncü basamakta yer alırken beşinci sırayı ise Fransa Ligue 1 aldı. 20 takımın bulunduğu listenin 16’sını Avrupa takımları oluştururken Brezilya ligi 6., ABD ligi MLS 9., Arjantin ligi 11., Meksika ligi ise 14. sırayı aldı. Süper Lig; Çekya (15) ve Polonya’nın (16) yanı sırada Almanya 2. Ligi Bundesliga 2’nin dahi gerisinde kaldı.

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#Mourinho#Osimhen#Immobile

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