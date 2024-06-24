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Mourinho'lu Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig
Mourinholu Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 07:00

Fenerbahçe, bugün yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

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Sağlık kontrolleri tamamlanan sarı lacivertli ekip bugün Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde kampa giriyor. Kamp 29 Haziran’a kadar sürecek. Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09:30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09:30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlar taraftara açık olacak.

İLK HAZIRLIK MAÇI PETROLUL İLE

Fenerbahçe ilk hazırlık maçını 29 Haziran’da Romanya’nın Petrolul Ploieşti takımıyla yapacak. Bu maçın ardından İstanbul’a dönecek olan kafile, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya, Graz’da sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Süper Lig

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