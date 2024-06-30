Mourinholu Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı

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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren F.Bahçe ilk sınavında Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti’yi 2-1 yendi. Konuk takım 35’te Bratu ile öne geçti. 41’de Dzeko ilk yarının sonucunu ilan etti 1-1. 54’te Zajc frikikten skoru ilan etti 2-1.

BAŞKAN KOÇ DA MAÇI iZLEDi

Teknik direktör Mouriunho 4-3-3 sistemiyle takımı sahaya sürerken, Osterwolde, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, Fred ve Miha Zajc beğenildi. Başkan Ali Koç, yöneticiler Acun Ilıcalı ve Hamdi Akın helikopterle Topuk Yaylası’na gelip maçı izledi.