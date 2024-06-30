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Mourinholu Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı

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#Fenerbahçe#Mourinho#Petrolul Ploieşti
Mourinholu Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

Sarı lacivertli ekip, ilk hazırlık maçında Rumen ekibi Petrolul Ploieşti’yi mağlup etti.

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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren F.Bahçe ilk sınavında Mehmet Topal’ın çalıştırdığı Petrolul Ploieşti’yi 2-1 yendi. Konuk takım 35’te Bratu ile öne geçti. 41’de Dzeko ilk yarının sonucunu ilan etti 1-1. 54’te Zajc frikikten skoru ilan etti 2-1.

BAŞKAN KOÇ DA MAÇI iZLEDi

Teknik direktör Mouriunho 4-3-3 sistemiyle takımı sahaya sürerken, Osterwolde, Edin Dzeko, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, Fred ve Miha Zajc beğenildi. Başkan Ali Koç, yöneticiler Acun Ilıcalı ve Hamdi Akın helikopterle Topuk Yaylası’na gelip maçı izledi.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Petrolul Ploieşti

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